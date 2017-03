Neuer Unkeler Internetauftritt

Unkel. So viele Besucher hatte der Haupt- und Planungsausschuss im Unkeler Stadtrat seit der Diskussion über das Gewerbegebiet „Hinterheide“ um die Jahrtausendwende nicht mehr gesehen. Grund für den Andrang war die Vorstellung des neuen Internetauftritts der Stadt durch die Entwicklungsagentur (EA).

Von Horst-Dieter Küsters, 10.03.2017

Die Mitglieder der EA hatten Ende 2014 den Stadtrat über die Ergebnisse einer Ausschreibung zur Erstellung einer Webseite informiert. Das ehrenamtliche „Web-Redaktionsteam“ um Udo Marquardt hatte zuvor eine Firma gesucht, die es ermöglichte, nicht nur eine neue Webseite für Unkel zu erstellen, sondern diese auch nachhaltig zu managen. „Zwar ist heute die Entstehungsphase der Webseite beendet, fertig ist diese jedoch nie. Wir werden sie ständig erweitern müssen, wenn sie den Erwartungen an das Internet-Marketing des Unkeler Angebots gerecht werden soll“, so Stephenson.

Schlecht sei die alte Homepage der Kulturstadt nicht gewesen, aber sie habe den rasanten technischen Entwicklungen nicht standgehalten, hieß es. „Heute will man sich Informationen nicht nur auf dem Laptop ansehen, sondern mit dem Smartphone durch die Welt surfen“, so Marquardt. Alle 14- bis 49-Jährigen besäßen ein Handy sowie 82 Prozent der 50- bis 60-Jährigen und sogar 45 Prozent der über 70-Jährigen. Und wer ein Handy hat, kann jetzt auch Unkel „besuchen“. Ziel der Webseite sei es zu zeigen, wie schön die Kulturstadt am Rhein ist.

Auf der Startseite erscheint dann auch alle sieben Sekunden eins von sechs Unkel-Bildern der Fotografin Dani Niemeyer. In der Menü-Leiste darüber können die Themen Aktuell & Aktiv, Essen & Schlafen, Sehen & Gehen, Gesichter & Geschichten, Kunst & Kultur sowie Stadt & Mensch angeklickt werden. Unter den Fotos findet man Tipps sowie den Direkteinstieg in die Politik der Stadt, der Verbandsgemeinde und des Kreises, Bildung, Mitmach-Möglichkeiten und den Veranstaltungskalender.

„Gute Gliederung, tolle Fotos. Ich kann jeden nur einladen, den äußerst gelungenen Internetauftritt zu besuchen“, lobte Alfons Mußhoff (CDU) die Projektgruppe. Einziger Kritikpunkt: Er vermisse die Parteienlandschaft. „Wir stehen mit der Webseite ja auch noch am Anfang“, erklärte Marquardt. Auch Stadtbürgermeister Gerhard Hausen habe eine lange Liste mit Infos erstellt, die noch eingearbeitet werden sollten. Auch Hausen lobte die Arbeit des Redaktionsteams, dem Ausschussmitglieder und Besucher mit Applaus für das Engagement dankten.

Die neue Unkeler Internet-Seite ist erreichbar unter www.Unkel-kulturstadt.de.