Köln/Linz. Mit einem Foto suchte die Kölner Polizei nach einem 55-jährigen US-Amerikaner und bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Mittwochabend wurde der Vermisste dank eines Zeugenhinweises gefunden.

Von Sebastian Fink, 13.06.2019

William J. ist wieder da. Wie die Polizei Köln mitteilt, wurde der 55-Jährige am Mittwochabend gegen 20 Uhr in hilfloser Lage am Rheinufer in Linz gefunden. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik. Vorausgegangen war der Hinweis eines Zeugen.

Der US-Amerikaner J. wurde seit Sonntagabend vermisst. Um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten, hatte die Polizei ein Foto des Mannes, der auf lebenswichtige Medikamente angewiesen ist, veröffentlicht.