08.03.2019 Dierdorf. Auf einem Rastplatz der Autobahn 3 im Kreis Neuwied hat die Polizei einen völlig maroden Kleinbus gestoppt. Das Fahrzeug wies nicht nur im Inneren erhebliche Mängel auf.

Einen völlig maroden Kleinbus hat die Polizei an der Autobahn 3 bei Dierdorf aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug auf dem Rastplatz "Sessenhausen", wie die Polizei in Koblenz am Freitag mitteilte. Der Fahrer konnte am Mittwoch keine Genehmigung für die Beförderung der Insassen vorlegen, zudem saß er schon rund 26 Stunden am Steuer - ohne Ruhezeit.

In dem Kleinbus waren die Sitze mangelhaft befestigt, Sicherheitsgurte gab es teilweise gar keine oder nur beschädigte. Auch waren falsche Scheinwerfer eingebaut, der Motor verlor reichlich Öl und Diesel, die Handbremse konnte wegen eines nachträglich eingebauten Sitzes überhaupt nicht bedient werden. Die Bremsleitungen waren verrostet, auch fanden die Polizisten drei Kanister mit jeweils 20 Litern Diesel auf der Landefläche, die komplett ungesichert waren. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet, zudem musste er eine Sicherheitsleistung von 2250 Euro zahlen. (dpa)