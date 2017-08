Klara Thelen wird neue Burgundia

UNKEL. Die 22-jährige Klara Thelen übernimmt am Wochenende in Unkel das Zepter der Weinkönigin. Drei Tage feiert der Ort sein Wein- und Heimatfest mit einem vollen Veranstaltungsprogramm.

Von Horst-Dieter Küsters, 30.08.2017

Wenige Tage vor der Eröffnung des Wein- und Heimatfests stellten der Unkeler Stadtbürgermeister Gerhard Hausen und der Geschäftsführer der Tourismus Siebengebirge GmbH, Oliver Bremm, die neue Burgundia vor: Die 22-jährige Klara Thelen herrscht als Klara I. in diesem Jahr über das Unkeler Weinvolk. Die anstehenden Aufgaben als Weinkönigin kennt sie dabei bereits gut, denn vor zwei Jahren begleitete die 22-Jährige die damalige Burgundia Johanna Boendgen – ihre Cousine – als Weinprinzessin.

Die neue Würdenträgerin stammt aus einer Familie, in der Weinbau stets eine große Rolle spielte. Urgroßvater Wilhelm habe noch bis 1994 die bekannte Winzerstube Niedecken in Scheuren betrieben, so Stadtchef Hausen bei der Vorstellung. Und ihr Vater Gerhard Thelen halte als Hobbywinzer diese Familientradition weiter aufrecht.

„Die Auftritte mit Johanna haben mir so gut gefallen, dass ich mir schon damals vorgenommen habe, unsere Heimatstadt eines Tages als Weinkönigin zu repräsentieren“, sagte die Burgundia in spe. Mit der ein Jahr älteren Johanna, die schon Michelle I. (Welsch) 2013 als Weinprinzessin begleitet hatte, hat sie dieses Jahr nur die Rollen getauscht. Dritte im Bunde ist ihre Cousine Marie Thelen, die so viel Gefallen am Thema „Wein“ gefunden hat, dass sie ein duales Studium „Weinbau und Önologie“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler absolviert.

Eskortiert wird das charmante Trio wie schon bei der Vorstellung von den Offizieren des Junggesellenvereins, Hauptmann Jan-Philipp Wallek, Leutnant Korbinian Wester und Fähnrich Julian Muß. „Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit meinen Weinprinzessinnen und den Junggesellen. Ich fühle mich Unkel sehr verbunden und mag das rheinische Brauchtum“, so die designierte Burgundia.

Damit tritt sie auch in die Fußstapfen des Großvaters Ewald Thelen, der viele Jahre die Ausstellung „Unkeler Kreativ“ organisierte und den Kalender „52 Wochensprüch en osem Platt“ zur Pflege der heimatlichen Kultur herausgab. Natürlich ist Klara I. in ihrer Heimatstadt auch im Vereinsleben aktiv. So engagiert sich die angehende Ergotherapeutin im Junggesellenverein als Geschäftsführerin und trainiert mit den „New Diamonds“ das ganze Jahr über für die Auftritte in der Session. Daneben findet die 22-Jährige noch Zeit fürs Bogenschießen und für regelmäßige Läufe. Mehrere Halbmarathons hat Klara I. schon erfolgreich beendet, zuletzt im April in Bonn.

Kondition, um die Rotweinstadt nicht nur bei Weinfesten in der näheren Umgebung zu repräsentieren, sondern etwa auch beim Königsball der Partnerstadt Kamen, dürfte also ausreichend vorhanden sein. Ihr Lieblingswein ist übrigens ein weißer Burgunder, was sie nicht daran hindern wird, den Weinfestgästen mit einem roten „Funkler“ zuzuprosten.

„Unser Wein- und Heimatfest hat sich in den zurückliegenden Jahren sehr positiv entwickelt. Neben dem Engagement der vielen Ehrenamtlichen hat auch die Tourismus Siebengebirge GmbH zu diesem Erfolg beigetragen“, so Hausen. Durch den parallel veranstalteten Kunstpfad von Ellen und Jochen Seidel „Kunst in Unkeler Höfen“, gelinge der Kulturstadt die einmalige Kombination aus Wein- und Kunstfest.