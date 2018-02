Sankt Katharinen. Unbekannte haben illegal tonnenweise Baumischmaterial auf einen Weg in Sankt Katharinen geschüttet. Die Polizei konnte die Täter bisher nicht ermitteln und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.02.2018

Drei Lastwagenladungen Schutt haben bislang Unbekannte auf einem Weg am Gewerbegebiet Rennenberg in der Ortsgemeinde Sankt Katharinen abgekippt. Laut Zeugen wurde der Müll in der Nacht von Montag, 22. Januar, auf Dienstag, 23. Januar, illegal entsorgt. Die Gemeinde hat Anzeige erstattet, ein Täter konnte bisher nicht ermittelt werden.

Die Gemeinde weist darauf hin, dass dieses Vergehen eine Geldbuße bis zu 100.000 Euro und – je nach entsorgtem Material – sogar ein Strafverfahren nach sich ziehen kann. In diesem Fall handele es sich um sogenannte Baumischabfälle. Hinweise nehmen die Untere Abfallbehörde unter der Telefonnummer 0 26 31/ 80 33 84 und jede Polizeidienststelle entgegen.