Schauspieler von Sankt Pantaleon begeistern Zuschauer

Bei Familie Schatz hängt der Haussegen schief: Opa August gefällt sich nicht nur in Lederkluft, er will auch das Haus verkaufen.

UNKEL. Situationskomik, Wortspiele und starke Charaktere sind Trumpf bei der Komödie "Liebe, Laster, Lebenskrisen" die der Theaterkreis Sankt Pantaleon Unkel einstudiert hatte. Die Aufführungen waren in kürzester Zeit ausverkauft.

Von Horst-Dieter Küsters, 18.05.2017

Familie Schatz bereitet sich auf den 70. Geburtstag von Opa August vor. Um die Wahrheit zu sagen: Die Arbeit hat allein Schwiegertochter Elsa, die sich als „Dienstmädchen für alle“ um alles in dem Mehrgenerationen-Haushalt kümmern muss. Egon, der Sohn des betagten Hausherrn, stutzt höchstens die Hecke im Garten, wenn er nicht auf dem Sofa sein „verdientes“ Nickerchen macht.

Enkel Timo bereitet sich ausschließlich auf seine „Pisten-Auftritte“ mit Freundin Simone vor. Als Opa plötzlich dem Jugendwahn verfällt, einen Discobesuch plant, Sportwagen und Penthousewohnung kaufen will, hängt der Haussegen endgültig schief.

Das ist die Ausgangssituation der Komödie „Liebe, Laster, Lebenskrisen“ von Pirmin Stern, die der Theaterkreis Sankt Pantaleon für seine Frühjahrsaufführungen einstudiert hat – die allesamt schon vor der Premiere am Wochenende ausverkauft waren. Als hätten die Unkeler gewusst, dass in den rund 90 Minuten ein Gag den anderen jagt. Situationskomik, Wortspiele – Egon (Christopher Mohr) hat Elsa „Kochtöpfe mit Telefonböden“ geschenkt) – und starke Charaktere sind Trumpf.

Opa macht, was er will

Etwa Elsas Freundin Kathrin (Nadine Jammel), bei der Ehemann Gottfried (Ralf Friedrich) nichts zu lachen hat. Sie versucht Elsa (Marita Zimmermann) zu überreden, die Familie ihrem Schicksal zu überlassen und sich als Friseurin selbstständig zu machen. Resolut manövriert sie Opa August (Andreas Kuhsel) an die Kochtöpfe, der aber wutentbrannt erklärt: „Mit dem gutmütigen Opa ist es jetzt vorbei. Wer den an den Herd stellt, darf sich nicht wundern, wenn er heiß wird!“

Enkel Timo (Lothar Mollberg) findet den „Sex-Bomb“-Opa richtig cool und stylt ihn mit Hilfe zweiter Freundinnen mit Lederhose und Rockerweste zum „Easy Rider“. Zudem hat Opa bei Autoverkäufer Gino Carrera (Rudolf Zimmermann) einen Sportwagen geordert. „Auf geht’s. Mit Gino und Caracho zum Samba mit Caramba“, tönt der Senior voller Tatendrang.

Weil Opa August macht, was er will, nutzt Elsa das Haushaltsgeld einfach, um einen Friseursalon einzurichten. Und Egon „leiht“ sich das Geld für die Geburtstagsfeier seines Vaters, um es dann aber mit dem Pantoffelhelden Gottfried in der Kneipe auf den Kopf zu hauen. Als dann aber die sprachgewandte Maklerin von „Wohnraumtraum-Immobilien“, Sarah Barbetta (Ingrid Berkele-Crone), auftaucht und Opa sogar bereit ist, für ein Penthouse das Familienanwesen zu verkaufen, ist nicht nur die Beziehungs- sondern auch die Lebenskrise für Elsa und Egon perfekt.

Wie sich doch noch alles zum Guten wendet und am Ende alle zusammen auf den Familienfrieden anstoßen, wissen nur die Unkeler, die sich rechtzeitig eine Eintrittskarte besorgt haben.