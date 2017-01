Den Löwenbabys im Zoo Neuwied geht es besser

07.01.2017 NEUWIED. Guter Start ins Jahr im Zoo Neuwied: Die Löwenbabys Tessy und Khalila, die Ende September geboren wurden, sind nach langer Erkrankung über den Berg – zur Erleichterung von Zoodirektor Mirko Thiel, Pflegern und Tierärzten, die sich Sorgen um die Welpen gemacht hatten.

Wie berichtet, war die Präsentation der Kleinen im November abgesagt worden. Laut Zoo litten beide Löwenbabys unter Muskelkrämpfen, Untertemperatur und Sehstörungen. Sie seien von den Zootierärzten, von einem Neurologieprofessor der Justus-Liebig-Universität Gießen und diversen Fachtierärzten der Uniklinik Gießen untersucht und behandelt worden. Sie stünden noch unter Beobachtung, seien aber von den Eltern, Berberlöwin Zari und ihrem Gefährten, dem Löwen Schröder, wieder aufgenommen worden und dürfen stundenweise ins Freie.

Auch sonst gab es 2016 viel tierischen Zuwachs im Zoo. Neu sind Südliche Streifengnus, die sich die Afrikawiese mit Watussirindern, Sitatungas und Straußen teilen, eine Junggesellengruppe Roter Varis, zwei Chinesische Baumstreifenhörnchen-Paare und Bergische Schlotterkämme, eine seltene Hühnerrasse aus dem Bergischen Land. Die Kaiserschnurrbarttamarine hatten zum zweiten Mal Nachwuchs, und auch bei den Mähnenspringern kamen zwei Jungtiere zur Welt.

Geschlüpft sind mehrere Nachtreiher, ein Kronenkranich und ein Humboldtpinguin. Umgezogen in den Zoo Hoyerswerda ist der Chinesische Leopard: Er soll mit einer Partnerin für die Erhaltung seiner Art sorgen. Auf sein altes Gehege zieht ein Manule-Paar, eine Kleinkatzenart aus Zentralasien. Zuchterfolge meldet auch das vor fünf Jahren eröffnete Exotarium: bei den Kragenechsen, Bergkönigsnattern und Blauzungenskinken. Reisingers Baumwarane und Dickkopfschildkröten zogen ins Terrarium – Reptilienarten, die in keinem anderen deutschen Zoo zu sehen seien, so der Zoo Neuwied. 2016 begann auch der Bau der „Prinz Maximilian zu Wied Halle“, die 2018 fertig sein soll.

Mehr Infos: www.zooneuwied.de (Andrea Giesbrecht-Schmitz)