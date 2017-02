Gesperrte K 11 zwischen Ockenfels und Linz

03.02.2017 Ockenfels/KASBACH. In Ockenfels und Kasbach schlagen die Wellen hoch: Die Kreisstraße 11 ist noch lange gesperrt, Poller verhindern die Durchfahrt über den Schleichweg „In der Mark“.

Seit gut einem Jahr ist Ockenfels von Linz abgeschnitten, da die Kreisstraße 11 als einzige Direktverbindung komplett gesperrt ist. Und der unerfreuliche Zustand bleibt den Bürgern erhalten. Schließlich sollen die Sanierungsarbeiten an Stützmauer und Straße mindestens bis Anfang 2018 dauern – und damit die Sperrung.

Um den inoffiziellen Schleichweg „In der Mark“ in Kasbach, der Anfang Januar nach Beschwerden mit Pollern gekappt wurde, ist ein Disput entbrannt. Während die Ockenfelser in einem Brief – unterzeichnet in einer Woche von 213 Bürgern – auf Wiederöffnung pochen, wenden sich die Kasbacher ebenso vehement und mit Erfolg dagegen.

Wie berichtet, hatte die K 11 wegen Schäden an der Stützmauer im November 2015 halbseitig, im Januar 2016 dann komplett gesperrt werden müssen. Für die Ockenfelser ist die Sperrung mit nicht unerheblichen Umwegfahrten über Linz und von dort über einen unbeleuchteten Wirtschaftsweg verbunden. Vor allem für Ältere sei das ein Problem, sagt Ortsbürgermeister Kurt Pape, „sie fühlen sich auf der Strecke einfach nicht sicher“. Sogar von Wegzug sei teils schon die Rede.

"Man fühlt sich zunehmend isoliert"

In dem Schreiben der 213 Ockenfelser heißt es unter anderem: Ockenfels sei „kein Schlafort“. Dort lebten viele Familien mit Kindern, die „mehrmals täglich zu den verschiedensten Vereinen und Veranstaltungen gefahren werden müssen“. Der Brief sagt weiter: „Viele Ockenfelser beklagen den Verlust von Lebensqualität. Man fühlt sich zunehmend isoliert.“

Gerade im Winter sei die Fahrt „über die Felder nicht nur wegen des Wetters gefährlich“: Bei „völliger Dunkelheit und/oder Nebel fällt es nicht nur Fremden schwer, die Orientierung zu behalten beziehungsweise auf dem richtigen Weg zu bleiben“. Mehrkosten wie für Benzin, Taxi und höhere Anfahrtskosten für Handwerker würden „in keinem Gespräch und keinem Schreiben thematisiert“, „Wohnungen können nur schlecht vermietet, Häuser kaum noch verkauft werden“.

Erörtert wurde das Thema auch in Bürgerversammlungen. Ergebnis, so das Schreiben des Landesbetriebes Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz an die 213 Ockenfelser: „Vonseiten der Verbandsgemeinde sowie der betroffenen Ortsgemeinden Ockenfels und Kasbach wurde eine Duldung der weiteren Nutzung dieser Schleichwege ausgesprochen. Es wurde jedoch eindringlich um eine angepasste Fahrweise und Rücksichtnahme auf die örtlichen Gegebenheiten gebeten.“

Poller unterbinden Durchfahrt

Anwohner-Beschwerden – dem Vernehmen nach gab es schon früh Anträge auf Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone, alternativ einer Sperrung – und schließlich eine Ortsbesichtigung, an der neben dem LBM unter anderem Verbandsgemeinde und Polizei teilgenommen hätten, hätten ergeben: Das klappt nicht. Ergebnis: Es wurden Poller angebracht, die seit Januar die Durchfahrt „In der Mark“ unterbinden.

Die „örtlichen Gegebenheiten“ erläutert auch Frank Becker, Ortsbürgermeister von Kasbach-Ohlenberg. Die Straße sei extrem schmal, habe keinen Bürgersteig, werde in beide Richtungen als Radweg genutzt. Und, so Becker zum GA: Bei „In der Mark“ handele es sich „sicher schon seit zehn, 15 Jahren“ um eine Straße mit Durchfahrtsverbot und der Beschilderung „Anlieger frei“. Becker: „Das wird in der Diskussion immer vergessen. Das Durchfahrtsverbot ist kein neuer Zustand.“ Mit den Pollern sei geltende Rechtslage umgesetzt worden.

Dass zuvor Durchfahrten geduldet worden seien, sei der „Solidarität“ der Kasbacher zu verdanken – allerdings stets mit der Maßgabe, dass angemessen gefahren werde, denn „Sicherheit geht vor“. Becker: „Die Kasbacher haben sich nichts vorzuwerfen, sie haben es lange versucht.“ Nachdem sich durch die K 11-Sperrung sowie zusätzlich durch eine 14-tägige Sperrung der L 253 wegen Baumfällarbeiten die Situation verschärft habe – aus etwa 200 Durchfahrten pro Tag seien 700 geworden –, sei es schlimmer geworden.

Anwohner berichteten von Pöbeleien

Problem vor allem: unbelehrbare Schnellfahrer. Anwohner berichteten zudem von Pöbeleien, von verbalen Angriffen. Bei Begegnungsverkehr sei Privatgrund als Ausweichstrecke genutzt worden – Sachbeschädigungen inklusive. Der Gipfel jüngst, so Becker: Zweimal seien Poller entfernt, einmal auf die Gleise geworfen worden. Becker: „So etwas kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.“

Die Ockenfelser in ihrem Brief: „Beschimpfungen sind immer eine üble Sache und gehen im Miteinander nirgendwo. Jeder wird verstehen, dass die Anwohner In der Mark darüber ungehalten sind. Was aber spricht dagegen, sich das Kennzeichen des Autos aufzuschreiben und an die Polizei weiterzuleiten?

Es hätte sich herumgesprochen, dass flegelhaftes Verhalten geahndet wird.“ Zu den gefahrenen Geschwindigkeiten heißt es: Messungen hätten ergeben, dass sich 93 von 100 Fahrern an die Regeln hielten.

Halbseitige Sperrung der K 11 samt Ampel "der Königsweg"?

Appell der Ockenfelser an den LBM: Anstatt die Straße zu sperren, sollte sie sicherer gemacht und kontrolliert werden. Pape zum GA: „Mein Wunsch wäre, dass die Durchfahrt weiter toleriert wird“, verbunden mit Kontrollen. Denn: Das falsche Verhalten weniger sorge jetzt dafür, dass viele Bürger Nachteile hätten. Das Optimum wäre für Pape, die K 11 während des Baus nur einseitig zu sperren, „um die Sache für alle Beteiligten lösbar zu machen“.

Eine halbseitige Sperrung der K 11 samt Ampel wäre sicher auch laut Becker „der Königsweg“. Aber: Eine solche Möglichkeit hatte der LBM immer kategorisch ausgeschlossen. Was „In der Mark“ angeht, bleibt Becker dabei: Nach einer Testphase – über mehr als ein Dreivierteljahr – sei die Sperrung zwangsläufige Folgerung. Gemeinsamer Nenner aller Beteiligten dürfte sein: Ein zügiger Bau an der K 11 und eine schnelle Wiederöffnung dort wären für alle das Beste – damit auch die Nachbarschaft der Orte nicht dauerhaft Schaden nimmt. (Claudia Sülzen)