Fahndung der Polizei

Kreis Neuwied. Ein Straftäter ist bei einem begleiteten Ausgang in Neuwied geflohen. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem 52-jährigen Mann und bittet um Hinweise.

Von Andrea Giesbrecht-Schmitz, 19.02.2019

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Straftäter, der in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist und einen begleiteten Ausgang in Neuwied zur Flucht genutzt hat. Wie die Polizei Neuwied am Dienstag mitteilte, schließt sie nicht aus, dass der 52-Jährige sich gegenüber anderen Menschen aggressiv verhält.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß, trägt einen schwarzen Vollbart und hat lange dunkle Haare. Zuletzt war er mit einer schwarzen Hose, einer dunklen Jacke, einem Pullover in Tarnfarben sowie einer schwarzen Mütze und schwarzen Schuhen bekleidet.

Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter 0 26 31/87 80 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.