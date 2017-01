Vorsorge gegen Vogelgrippe im Kreis Neuwied

29.01.2017 KREIS NEUWIED. Bisher hat es im Kreis Neuwied noch keinen Vogelgrippefall gegeben. Damit das so bleibt, mahnt das Veterinäramt zur Vorsicht. Geflügelhalter sollen ihre Tiere vor dem Kontakt mit Wildvögeln schützen.

Wegen der weiterhin akuten Vogelgrippegefahr weist das Veterinäramt der Kreisverwaltung Neuwied noch einmal auf die immer noch im gesamten Kreisgebiet geltende Stallpflicht für Federvieh hin. Es bestehe derzeit „ein hohes Risiko, dass die Vogelgrippe in Geflügelbestände getragen wird“, heißt es in einer Mitteilung des Veterinäramtes. Um die Gefahr zu mindern, müsse der Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel so gering wie möglich sein. Das geeignetste Mittel sei die Aufstallung der Tiere in Verbindung mit Hygieneregeln.

„Aufstallung bedeutet nicht zwingend das Unterbringen in einem geschlossenen Stall“, erklärt Amtstierärztin Ilonka Degenhardt. Es sei auch ausreichend, die Tiere unter einem Dach unterzubringen, dessen Abdeckung Verunreinigungen von oben verhindert und das seitliche Begrenzungen hat, die das Eindringen von Wildvögeln verhindern. Diese Möglichkeit sollte es gerade Haltern von Wassergeflügel und Extensivrassen, also Geflügelrassen, die robuster sind, erleichtern, ihre Tiere tierschutzgerecht unterzubringen.

Wichtig sei auch das Einhalten der vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen. Unter diesem Begriff werden alle Vorsichtsmaßnahmen verstanden, die einerseits den Eintrag gefährlicher Tierseuchenerreger aus der Umwelt erschweren und andererseits eine Weiterverbreitung aus bereits infizierten Betrieben unterbinden sollen.

Derzeit werden laut Veterninäramt häufig tote Vögel (Wasservögel, Greifvögel) im Kreisgebiet gemeldet. „Diese werden von uns eingesammelt und ins Landesuntersuchungsamt zur Untersuchung auf Vogelgrippe gebracht. Bis dato wurde keine Vogelgrippe nachgewiesen“, so Degenhardt.

Im November war das Vogelgrippevirus (H5N8) erstmalig bei Wildvögeln in Deutschland nachgewiesen worden. Seitdem wurde das Virus in 15 Bundesländern bei 600 Wildvögeln und in 42 Geflügelhaltungen nachgewiesen. In Europa sind mittlerweile 23 Staaten betroffen. Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Institutes hat die Ausbreitung des Virus in Deutschland ein „nie zuvor bekanntes Ausmaß“ angenommen. Vor wenigen Tagen wurde in Schleswig-Holstein ein anderer hochansteckender Subtyp (H5N5) in einem Putenbestand nachgewiesen. Mehr Infos unter www.kreis-neuwied.de oder unter www.fli.de beim Friedrich-Loeffler-Institut. (Andrea Giesbrecht-Schmitz)