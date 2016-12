Ehrung für 171 Hobbysportler in Linz

30.11.2016 Linz. Eine Rekordzahl von Sportabzeichen übergab Bürgermeister Hans Georg Faust den Hobbysportlern des VfB Linz, die in diesem Jahr auf dem Kaiserberg die Leistungsanforderungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt haben.

Im historischen Linzer Ratssaal nahmen 73 Kinder und Jugendliche sowie 98 Erwachsene ihre Urkunden entgegen – so viele wie nie zuvor beim VfB, betonte der Vereinsvorsitzende Uli Moog. Und nicht alle „Sportskanonen“ konnten zur Übergabe kommen. Kinder und Jugendliche erhielten ihre Auszeichnungen zuerst. Dafür wurden sie namentlich aufgerufen, und der Bürgermeister übergab die Abzeichen in Bronze, Silber und Gold mit Gratulationswünschen. Freudestrahlend nahmen die Kinder ihre Urkunden entgegen und genossen den Applaus.

Anschließend waren die Erwachsenen an der Reihe. Besondere Auszeichnungen gab es für Familien, die mit mindestens drei Angehörigen aus zwei verschiedenen Generationen zum Nachweis ihrer Fitness angetreten waren. Und dabei gab es erneut einen Linzer Superlativ: Zum 40. Mal in Folge hatten die Eheleute Ernst und Elsbeth Peichl das goldene Sportabzeichen gemeinsam erworben. Faust dankte allen Sportabzeichen-Erwerbern für ihre Disziplin und ihre Leidenschaft zum Sport. Moog wiederum dankte Faust für die Verleihung der Abzeichen im besonders würdevollen Ambiente des historischen Rathauses.

Der VfB Linz gehört mit mehr als 600 Mitgliedern zu den größten Vereinen im Kreis Neuwied. Er bietet neben dem Fußball auch Badminton, Leichtathletik, Tischtennis und Volleyball sowie Hobbysport an. In letzterer Abteilung können die Sportler für das Sportabzeichen trainieren: im Sommer dienstags von 18 bis 19.30 Uhr auf der Kaiserberg-Sportanlage, von Oktober bis März in der Halle. Mehr Infos hier. (Maike Usadel)