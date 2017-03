Ehrung beim SV Unkel

UNKEL. In Würdigung seiner hervorragenden Verdienste um die Förderung des Sports hat der Sportverein Unkel Hans-Willi Korf zum Ehrenmitglied ernannt.

Von Horst-Dieter Küsters, 26.03.2017

Hans-Willi Korf ist das sechste Ehrenmitglied des SV Unkel 1910 neben Karl Hammer, Günter Bornheim, Hermann Profitlich sowie Brigitte und Dieter Prax. Nach dem einstimmigen Mitgliederbeschluss im vergangenen Jahr erhielt er nun den Ehrenbrief. Der Vereinsvorsitzende Andreas Bauch überreichte ihm „in Würdigung hervorragender Verdienste in der Förderung des Sports“ die Urkunde, die Geschäftsführer Rudolf Weichsel gestaltete.

„Auf Leute wie dich sind Vereine angewiesen, auf dich kann man sich immer verlassen. Toll, wie du den Sport lebst“, dankte Bauch dem neuen Ehrenmitglied, das Weichsel zuvor in einer Laudatio gewürdigt hatte: Er erinnerte daran, dass Korf im Alter von sieben Jahren in den SV Unkel eingetreten war.

„Damit hast du, am 5. Januar 1951 geboren, 59 Jahre unseres Vereins erlebt, gestaltet und mit Leben erfüllt“, so der Geschäftsführer in Anwesenheit des Ehrenvorsitzenden Werner Zimmermann. Begonnen hatte Korf seine sportliche Karriere 1958 als Turner bei Josef und Franz Hirzmann. Zwei Jahre später holte er beim Unkeler Stadtlauf den ersten Platz in der Schülerklasse. Mit 13 Jahren erwarb er sein erstes Deutsches Sportabzeichen, inzwischen hat er die Anforderungen schon 46 Mal erfüllt. Er habe Chancen, den Unkeler Rekord von Karl Hammer mit 50 erworbenen Abzeichen einzustellen, „wenn nicht zu brechen“, so Weichsel.

Hans-Willi Korfs breites sportliches Interesse führte ihn auch zum Badmintonsport unter Gerd Hirzmann. Auch Tischtennis testete er, um dann mit 16 Jahren Fußballprofi unter Trainer Hubert Nikot zu werden. Zudem trat er in die von Karl Hammer gegründete Abteilung Turnen & Gymnastik ein, unterstützte den Abteilungsleiter ab 1985 als dessen Stellvertreter, bis er 2013 selbst „Chef der Hammergruppe“ wurde, sie es der Laudator ausdrückte.

Die Aufzählung von Korfs Leistungen weiter: Von 1990 bis 2010 Leiter der Abteilung Jungenturnen, in der er 18 Jahre lang auch Übungsleiter war; seit 1989 Übungsleiter im Breiten- und Jugendsport sowie Prüfer für das Deutsche Sportabzeichen. Seit 22 Jahren stehe Korf vom Sommer bis in den Herbst jeden Dienstag auf dem Sportplatz und warte auf Bürger, die das Sportabzeichen ablegen wollen, lobte Weichsel.

Schon 1990 war Korf für sein unermüdliches Engagement mit der Vereinsnadel in Gold ausgezeichnet worden, 1994 erhielt er auch die Silberne Ehrennadel der Stadt Unkel, 2008 die Silbernadel des Sportbundes Rheinland und 2010 den Vereinsbrief in Gold. „Heute danken wir dir mit dem bescheidenen Wunsch: Bleib unserem Verein noch viele Jahre treu!“, sprach der SV-Geschäftsführer den Mitgliedern aus dem Herzen.