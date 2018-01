Feuer am Altenheim Sankt Pantaleon

Unkel. Am Mittwochabend wurden die Bewohner des Altenheims Sankt Pantaleon in Unkel-Scheuren evakuiert. Das Dachgeschoss steht derzeit im Vollbrand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.01.2018

Gegen 21.10 Uhr am Mittwochabend ist bei der Feuerwehr Unkel ein Feueralarm aus dem Altenheim Sankt Pantaleon in Unkel eingegangen. Nach GA-Informationen stand das Dachgeschoss des Seniorenheims an der Scheurener Straße 31-38 zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand.

Derzeit werden die rund 100 Bewohner evakuiert und die Straßen von der Polizei großräumig abgesperrt. Um die Menschen kümmerten sich Mitarbeiter des Hauses und der Rettungsdienste. Mehrere Notärzte waren im Einsatz, um die Bewohner zu betreuen.

Das sich offenbar rasch und großflächig ausbreitende Feuer und die Rauchentwicklung erforderten einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef rückte mit ihrer Drehleiter an, um die rheinland-pfälzischen Feuerwehrkollegen bei der Bekämpfung des Flammenherdes zu unterstützen.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr wurde eine Person verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte zunächst nicht gesagt werden. Alle Personen konnten aus dem Gebäude evakuiert werden. Es gibt noch keinerlei Anhaltspunkte für die Ursache des Feuers.

Weitere Informationen folgen...