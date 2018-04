Ostertradition in Linz am Rhein

LINZ. Zahlreiche Linzer pflegen auch in diesem Jahr wieder den Klapperbrauch, der dort vermutlich auf das 17. Jahrhundert zurückgeht und 1974 in der Stadt reaktiviert worden war. Am Karsamstag sind wieder Hunderte Läufer mit von der Partie.

Von Roswitha Oschmann, 31.03.2018

Pünktlich wie die Kirchenglocken erklang es klapp, klapp, klapp. Fast gespenstisch klang es, als sich am Karfreitag, Punkt sechs Uhr, die Karawane am Neutor in Bewegung setzte. Direkt am Denkmal des Klapperjungen in Bronze hatten sich dessen Nachfahren aus Fleisch und Blut zum Klapperlauf versammelt. Das Städtchen lag noch im Tiefschlaf, hinter kaum einem Fenster brannte Licht, als sich diese Klapperschlange bergauf, bergab und kein bisschen leise durch die Straßen und Gassen schlängelte. Klapp, klapp, klapp!

Wer hier den Ton angibt? „Keiner. Die Leute kommen einfach, traditionell“, sagte Stefan Unkel, der den Kopf der Schlange bildete. Karfreitag und Karsamstag laufen die Klapperjungen. Denn: „Die Glocken fliegen nach Rom, um Griesbrei zu essen“: So lautete die Erklärung für den Brauch, der vermutlich im 17. Jahrhundert nach Linz gelangte. Tatsächlich schweigen die Glocken während der Passion Christi. Die Klapperjungen übernehmen deren Aufgabe, an das Angelusgebet zu erinnern. Diese Tradition gehört zu Linz am Rhein wie der Papst zu Rom.

Am Samstag werden 300 Läufer erwartet

Um die 70 Läufer waren am Karfreitag-Morgen dabei. Samstagmittag werden um die 300 erwartet – ein Erlebnis auch für Zuschauer, die den Brauch noch nicht kennen. Samstag gibt es auch die Gedenkmedaille, die die Volks- und Raiffeisenbank Neuwied-Linz stiftet, den Eintrag in den Klapperjungen-Pass sowie Eis für die Pänz. Für Max und Jonas aber ist es Ehrensache, auch schon morgens um sechs anzutreten. Mit knapp zwei Jahren begleiteten die sechsjährigen Zwillinge ihren Papa Achim Weniger erstmals: „Seit sieben Jahren lebe ich in Linz. Viele Bekannte sind immer dabei. Für uns ist es auch selbstverständlich, diese Tradition zu pflegen.“

Von Patenonkel Guido erhielten Max und Jonas ihre Klappern, selbstgebaut. Geschickt gehen die beiden Jungs mit den Klapperschlegeln um, bewegen das Holzinstrument, sodass der Holzklöppel durch Schwenken nach links und rechts beim Laufen die Klappergeräusche erzielt. Die Zwillinge sind eben schon „alte Hasen“. Dazu zählt auch Michael Höhngen, der schon 17 Medaillen hat. „Eine tolle Tradition.“ Die gibt auch er weiter – an Tochter Michelle (12).

Alle Generationen machen mit

Zur 1100-Jahr-Feier der Stadt Linz 1974 war das Klappern reaktiviert worden. Zuvor pflegte nur eine kleine Gruppe das Brauchtum. Zum Jubiläum aber liefen Hunderte mit. Seither ist es eine richtige Bewegung. Die Tourist-Information leiht sogar Klappern aus. Aber viele werden vererbt. Stefan Unkels Sohn Levi (4) übernahm die Kinderklapper seines Papas. Dahlia Paffhausen (14) hat sie von Onkel Ralf Kirschbaum, der schon vom Dienstsitz China aus zum Klappern anreiste. Auch Dahlias Freundinnen Anna Klein (13) und Sara-Maria Schmitz (11) waren zeitig aus dem Bett, um den ersten Lauf nicht zu verpassen.

Roland Thees lebt seit 25 Jahren in Linz. Ostern in die Ferien fahren? „Nein, ich laufe immer mit.“ Früher mit den Kindern, die jetzt studieren. Auch für Hubert Rahm ist Ostern ohne das Klappern undenkbar. Er ist seit ungefähr 50 Jahren dabei. Seine fünf Enkel reisten extra zu dem Ereignis an. „Früher war um 14 Uhr noch eine Messe, da sind wir auch gelaufen, durch den Pfarrgarten und die Kirche, um den Teufel zu vertreiben. Der Pfarrer sah das nicht gern“, erzählte Rahm bei einer Verschnaufpause. Als es durch die Kirchstraße ging, war es plötzlich still.

"Jeizzzz" schallt es durch die Kirchstraße

Alle streckten die Klappern in die Höhe und zischten „Jeizzzz“: Hier wohnte irgendwann mal ein Geizkragen. Dann schallte wieder Klappern durch die Gassen. Nur ein aufgescheuchter Hund schaute aus einem Fenster – und bellte zurück. „Jetzt gehen wir noch mal ins Bett“, so Achim Weniger, als sich der Pulk am Markt zerstreute. Am Samstagabend kehren die Glocken aus Rom zurück. Dann ist die Mission der Klapperjungen beendet.

Auch an Karsamstag laufen die Klapperjungen um 6, 12 und 18 Uhr durch die Stadt. Vor allem mittags werden viele Läufer erwartet.