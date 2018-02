Buchholz. Der Schuhhersteller Leguano zieht von Sankt Augustin nach Buchholz und feierte nun Richtfest im Industriepark Nord. Auf mehr als 14000 Quadratmetern entsteht der neue Firmensitz mit angeschlossener Produktion für die Barfußschuhe.

Helmuth Ohlhoff trug selbstredend Barfußschuhe – wie viele Gäste beim Richtfest für die neue Firmenzentrale des Schuhherstellers Leguano in Buchholz. Ob des Regens sprach der Zimmermeister seinen Richtspruch in der künftigen Aufenthaltslobby des neuen Gebäudes, in dem bereits im September dieses Jahres rund 180 Mitarbeiter ihre Arbeit aufnehmen sollen. Und Geschäftsführer Ohlhoff ist mehr als zuversichtlich, dass der Termin für den Umzug auch eingehalten werden kann.

„Natürlich ist immer auch etwas Wehmut dabei, wenn man nach neun Jahren seinen angestammten Sitz verlässt“, sagte der Unternehmer. „Aber wir freuen uns auch auf das Neue, das jetzt auf uns zukommt.“ 2009 hatte Ohlhoff die Firma Leguano mit Sitz in Sankt Augustin-Birlinghoven gegründet. Die Idee des ehemaligen Langstreckenläufers: Einen Schuh entwickeln, der dem Barfußlaufen so nahe wie möglich kommt. Gemeinsam mit seinen zwei Mitgesellschafterinnen Betina Michels und Heidi Hintereck tüftelte er so lange, bis der Barfußschuh seinen Vorstellungen entsprach, „und zwar zuerst in einer Garage“, wie sich Ohlhoff am Mittwoch erinnerte.

77 Geschäfte deutschlandweit

Die Idee entwickelte sich zur Erfolgsgeschichte. Neben der Firmenzentrale in Birlinghoven kamen drei weitere Standorte für Produktion und Lagerung in Oberpleis und Hennef hinzu. 2013 eröffnete Leguano den ersten Barfußladen in Bad Zwischenahn bei Oldenburg. Mittlerweile sind es deutschlandweit 77 Geschäfte, darunter in Bonn und Bad Neuenahr. Selbst auf der anderen Seite der Erdkugel stehen die Schuhe aus der Region mittlerweile in den Regalen, etwa in Peking und Singapur.

„Durch die verschiedenen Standorte gab es auch Reibungsverluste“, so Ohlhoff. So sei letztlich auch die Entscheidung gereift, alle Firmenteile an einer Stelle zusammenzufassen. Nach längerer Suche nach einem geeigneten Grundstück sei man schließlich unmittelbar hinter der Landesgrenze in Rheinland-Pfalz fündig und „natürlich mit offenen Armen empfangen worden“, wie die Buchholzer Ortsbürgermeisterin Margret Wallau am Mittwoch betonte.

Baustart im November

Nach zweijähriger Planung und Baustart im vergangenen November entsteht nun auf einer Grundstücksfläche von mehr als 14000 Quadratmetern der neue Firmensitz mit angeschlossener Produktion im Industriepark Nord. Rund 6200 Quadratmeter bieten auf zwei Etagen Platz für die Zentrale, Näherei, Besohlung und die Logistik.

Rund acht Millionen Euro investieren die drei Firmenchefs in den neuen Standort. Und haben für dieses Jahr neben dem Umzug weitere Ziele: Der Umsatz soll von 25 Millionen auf 40 Millionen Euro wachsen, deutschlandweit sollen weitere 13 Geschäfte eröffnet und auch das internationale Geschäft ausgebaut werden – dann gesteuert aus Buchholz.