Breitbandausbau in der Verbandsgemeinde Linz

Linz. In der Verbandsgemeinde Linz ist der Startschuss für den Breitbandausbau gefallen. Die Bauarbeiten sollen in „überschaubaren Abschnitten“ erfolgen.

Von Alexander Hertel, 08.05.2017

In Linz kann demnächst schneller gesurft werden: Vertreter der Verbandsgemeinde sowie der Telekom haben den Startschuss zum Breitbandausbau gegeben. Bis Februar 2018 sollen dort rund 2600 Anschlüsse mit schnellem Internet ausgestattet sein.

Der Ausbau ist Teil des kreisweiten Projekts zur Schaffung einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur. Der Linzer Verbandsbürgermeister Hans-Günter Fischer sprach bei dem Spatenstich von einem „wichtigen Tag“ für die Bürger und einem „Schritt in die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der Region“. Er fügte an: „Die digitale Infrastruktur dient unseren Bürgern und stärkt auch unsere Betriebe, die ein wesentlicher Treiber für Wachstum und Wohlstand in unseren Kommunen sind.“

Neben dem VG-Chef nahmen auch Landrat Rainer Kaul, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Hönningen Michael Mahlert als Kreisvorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes sowie Telekom-Regionalmanager Winfried Moser symbolisch die Spaten in die Hand, um das Projekt auf den Weg zu bringen.

Rund 20 Kilometer Glasfaser werden in den kommenden Monaten verlegt, Kupferkabel werden zudem durch Glasfaserkabel ersetzt und sollen so das schnelle Netz in die Häuser und Wohnungen bringen. Die Telekom will bei den Bauarbeiten die Einschränkungen so gering wie möglich halten. Daher sollen diese in „überschaubaren Abschnitten“ erfolgen, erklärte Moser.

Zusätzlich zum Projekt in Linz kündigte die Telekom weitere Maßnahmen an. So sollen in diesem Jahr zusätzlich rund 2.700 weitere Haushalte in Linz, Ockenfels und Kasbach-Ohlenberg mit schnellem Internet ausgestattet werden. Insgesamt werden bis Februar 2018 rund 5.300 Anschlüsse schnelles Internet bekommen.