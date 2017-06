Gartentage an der Promenade

UNKEL. Vom Rasenmäher über Vorführungen bis zum Lifestyle-Produkt reicht die Palette der Anbieter, die am kommenden Wochenende ihre Stände entlang der Rheinpromenade und in der Unkeler Innenstadt aufstellen und sich präsentieren.

Von Horst-Dieter Küsters, 08.06.2017

Dazu locken Tanzvorführungen, exotische Musik, Gaumengenüsse und ein Kinderprogramm Besucher an. Birgit Körnig ist Wiederholungstäterin – aus Erfolg. Nach der gelungenen Premiere als Organisatorin der Unkeler Gartentage im vergangenen Jahr hat sie auch die Veranstaltung am kommenden Wochenende vorbereitet. Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, präsentieren unter ihrer Gesamtleitung an der Rheinpromenade zwischen Fronhof und Mariensäule zahlreiche Aussteller Produkte aus den Bereichen Garten und Haus, Genuss und Lifestyle. Eine Änderung gibt es: Ars fontana, das Festival der Straßenmusik, findet nicht gleichzeitig, sondern eine Woche später statt, also am Samstag, 17. Juni.

Körnig, die die Organisation der Gartentage im vergangenen Jahr übernahm, hat das Angebot um den Bereich Lifestyle erweitert. So ist neben einer Vielfalt an Blumen und Pflanzen auch Nützliches für drinnen und draußen zu finden. Gartenaccessoires, praktisches Gartengerät sowie Dekoratives und Modisches werden präsentiert. Der Mix aus Garten- und Lifestyle-Produkten sei ausgesprochen attraktiv für Gartenliebhaber und Genussmenschen und passe damit hervorragend zur Kulturstadt Unkel, schwärmte Stadtbürgermeister Gerhard Hausen bei der Vorstellung des diesjährigen Programms.

Benefizverkauf und Indischer Abend

„Wir haben auch soziale Projekte integriert“, berichtete Körnig. So verkauft der Verein „TierRettung Ausland“ Produkte fürs Haustier zugunsten einer Krankenstation. Die AG „Textile Kunst“ der Stefan-Andres-Realschule Plus ist mit dem Projekt „Alte Stoffe für ein neues Leben“ vertreten. Nicht nur über Ayurveda, sondern insbesondere über die Pilotschule Isa Viswa Vidyalayam mit ihrem einzigartigen Bildungskonzept informieren die Rheinbreitbacher Susanne und Dirk Seeling beim „Indischen Abend“ am Samstag ab 19 Uhr im Café „Ideenreich“ an der Frankfurter Straße. Tagsüber musizieren Sarodspieler Florian Erb und Tablaspieler Andreas Blum auf Unkels Straßen, um dafür zu werben.

Am Sonntag ab 15 Uhr zeigen die Tanzcorps, Majoretten und Sternchen, der Karnevalsgesellschaft an der Mariensäule ihr Können. An beiden Veranstaltungstagen können Besucher jeweils von 14 bis 15 Uhr auf dem Gelände der Imkerei Hahn, Freiligrath Straße 17, erfahren, wie man Bienen hält und wie Honig entsteht. Zum Programm gehören auch wieder eine Tombola mit vielen Preisen sowie Kinderschminken und viele andere Angebote für die kleinen Gäste. Die können sich am Sonntag beim Kinderflohmarkt im Pfarrheim auch selbst als Händler betätigen.

„Veranstalter der Gartentage ist zwar die Stadt, aber wir sind froh über die professionelle Begleitung von Frau Körnig, die ja auch den Unkeler Christkindelmarkt organisiert“, hob Hausen hervor. Mit der 5. Auflage habe sich die Veranstaltung längst etabliert und werde gut angenommen. Die Gartentage sind am Samstag, 10. Juni, von 11 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zu den Gartentagen in Unkel finden Sie hier.