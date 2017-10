Polizei ermittelt in skurrilem Fall

Leutesdorf. Von einer Leichenhalle eines Friedhofs in Leutesdorf wurde ein Sarg-Senkapparat gestohlen. Der einzigartige Fall lässt aufhorchen: Wer klaut sowas? Und warum und wofür?

Von Alexander Hertel, 28.10.2017

Es ist ein in der Region einzigartiger Fall, mit dem sich die Neuwieder Polizei derzeit beschäftigt. So sagte es zumindest ein Polizeisprecher der Deutschen Presseagentur in Bezug auf einen Diebstahl in Leutesdorf. Das Diebesgut lässt tatsächlich aufhorchen: Hinter der Leichenhalle des dortigen Friedhofs wurde ein Sarg-Senkapparat gelagert. Doch das rund 3000 Euro teure Gerät zum Absenken eines Sargs wurde gestohlen.

Doch wer klaut so etwas? Und warum? „Wir haben dazu absolut keine Anhaltspunkte“, so der Sprecher weiter. Weitere Fragen stellen sich: Was will man damit tun, außer Särge in die Erde gleiten zu lassen? Vielleicht waren es Metalldiebe, besteht die Apparatur doch genau daraus. Oder ist es doch für den Eigengebrauch und jemand muss etwas Größeres unter der Erde verschwinden lassen? Fragen über Fragen. Fest steht, die Diebe brauchten ein größeres Fahrzeug, um das Gerät abzutransportieren.

Der Diebstahl, der erst jetzt publik wurde, geschah der Polizei zufolge bereits zwischen dem 4. und dem 17. Oktober. Von den Tätern und dem Gerät fehlt bislang jede Spur, die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0 26 31/87 80 entgegen.

Solange der Fall noch ungeklärt ist, heißt es: Augen offenhalten. Sie sollten – um den Diebstahl wissend – daher aufhorchen, wenn ihr Nachbar in den nächsten Tagen plötzlich eine große Buddelaktion im eigenen Garten startet.