Marodes Hallenbad in Unkel

UNKEL. Jetzt ist es amtlich: Die rund 830.000 Euro teure Sanierung des maroden Hallenbades in Unkel wird auf keinen Fall schon in den Sommerferien beginnen. Die Politiker wollen Fördergelder für Modernisierung des maroden Hallenbads beantragen.

Von Horst-Dieter Küsters, 11.07.2017

Einstimmig hat der Verbandsgemeinderat Unkel auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, zunächst Fördergelder zu beantragen. Theoretisch möglich ist eine bis zu 90-prozentige Förderung durch das Sonderprogramm „Investitionspaket Soziale Integration im Quartier“ oder durch das aufgestockte Kommunalinvestitionsprogramm KI 3.0 „Schulinfrastruktur“. Die Sanierung des Hallenbades wird also frühestens Mitte 2018 in Angriff genommen.

Nicht durchsetzen konnte sich bei 17 Gegenstimmen und einer Enthaltung Verbandsbürgermeister Karsten Fehr mit seinem Anliegen, unabhängig von der Förderhöhe den noch funktionstüchtigen, aber bereits 42 Jahre alten Hubboden zu ersetzen. Das hatte auch Planer Oliver Martin den Politikern empfohlen.

Mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen hatten sich die Mandatsträger zwar dafür ausgesprochen, den Austausch in den Förderantrag mit einem Volumen von dann gut 1,1 Millionen Euro aufzunehmen – jedoch nur, wenn auch die rund 227.000 Euro teure Anschaffung zu 90 Prozent gefördert werden sollte.

Klar gescheitert war zuvor auch Günter Küpper (CDU) mit seinem Antrag, den rund 64.000 Euro teuren Bau einer Sauna wieder in den Antrag aufzunehmen, falls diese gefördert würde. „Gründe, die Sauna nicht mehr zu bauen, waren die Kosteneinsparung und ein zusätzlicher Raumgewinn“, so der Christdemokrat. Bei einer Förderung zu 90 Prozent würde dieses Freizeitangebot die VG jedoch lediglich noch 6.400 Euro kosten.

„Kein Gast kommt zusätzlich in ein Hallenbad, weil der Umkleidebereich geräumig gestaltet ist“, gab Küpper zu bedenken: „Bei einer Sauna sieht das anders aus.“ Zudem müssten die Bürger ja auch schon auf das Freibad als Freizeitangebot verzichten. Küppers Parteifreund Stefan Heinrichs unterstützte diese Ansicht: Eine so „preisgünstige“ Sauna würde das Hallenbad enorm aufwerten, sagte er. Das sahen nur acht Ratsmitglieder auch so, die übrigen 14 folgten Ralf Hillen (SPD). „Dem Arbeitskreis und mit knapper Mehrheit auch diesem Gremium war ein geräumiges Raumprogramm wichtiger als eine doch sehr schlichte Sauna-Anlage“, so Hillen.

Gut 227.000 Euro für einen neuen Hubboden, das sei schon ein „Hammer“, den Martin dem VG-Rat plötzlich zusätzlich präsentiert habe. „Was hat er uns nicht schon alles scheibchenweise aufgebürdet?“, fragte Hillen. „Dabei hatte er zuvor auf die Frage nach weiteren Überraschungen noch beteuert, hinsichtlich der Kosten hätten wir das Ende der Fahnenstange erreicht.“

Der Sozialdemokrat wollte von der Verwaltung wissen, ob mit den 227.000 Euro auch der Einbau mit allen möglichen Folgekosten samt Planung abgedeckt sei oder nur der Kauf eines Hubbodens. Außerdem sollte geprüft werden, ob man den Hubboden aus dem Förderantrag herausnehmen könne, falls dieser gar nicht oder geringer als die übrigen Sanierungsarbeiten gefördert werden würde.

Während Fehr daran erinnerte, dass es für den alten Hubboden keine Ersatzteile mehr gebe und ein späterer Ersatz erheblich teurer würde, mahnte Marie-Luise Becker (CDU), bei Förderanträgen sorgsam vorzugehen. „Da der Hubboden noch funktionstüchtig ist, sollten wir es im Förderantrag bei der Sanierung des reinen Schulhallenbades belassen“, forderte sie.