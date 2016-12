Landratswahl im Kreis Neuwied

22.12.2016 Kreis Neuwied. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, Michael Mahlert, soll im Januar 2018 Nachfolger des amtierenden Landrats im Kreis Neuwied, Rainer Kaul (SPD), werden. Vorstand und Kreisausschuss der SPD nominierten den 57-jährigen Mahlert für die Urwahl.

Der Vorschlag, über den die Delegierten am 27. Januar auf einem Kreisparteitag abstimmen sollen, wurde am Dienstag in Leutesdorf gefasst. Das Votum für Mahlert fiel einstimmig aus. „Wir haben zum Glück mehrere geeignete Personen in unseren Reihen, und deshalb haben wir sehr sorgsam beraten und abgewogen”, teilte SPD-Kreisvorsitzender Fredi Winter im Nachgang der Versammlung mit.

Schließlich hätten sich alle Anwesenden für Mahlert ausgesprochen. „Er hat die größte Erfahrung aller Bürgermeister, ist außergewöhnlich engagiert und kommunikativ und wegen seiner hohen menschlichen Qualitäten weit über den Kreis Neuwied hinaus bekannt und geschätzt”, ergänzte die stellvertretende Kreisvorsitzende, Ortsbürgermeisterin Birgit Haas aus Straßenhaus.

„Ich freue mich und bin Michael Mahlert sehr dankbar für seine Bereitschaft, sich der Bürgerschaft zur Wahl zu stellen und das Amt des Landrats zu übernehmen”, so Neuwieds Oberbürgermeister und Stadtverbandsvorsitzender Nikolaus Roth. Mahlert erfülle bestens die Voraussetzungen zur Übernahme dieses Amtes. Durch seine verbindliche Art sei er ein guter Vermittler zwischen den Menschen und ihren unterschiedlichen Ansichten und Interessen. Mit ihm als Landrat bekommen die Menschen einen engagierten und mit hervorragenden Kontakten zur Landesregierung versehenen Landrat, der für eine Zukunft der Kommunen steht, so Roth abschließend.

Geschlossen hinter Mahlert

Die kommunalpolitischen Mandatsträger stünden geschlossen hinter Mahlert und hätten ihm ihre volle Unterstützung zugesagt. „Er hat in seiner Verbandsgemeinde bewiesen, dass er auch bei stärksten Belastungen einen klaren und erfolgreichen Kurs fährt”, so seine Bürgermeisterkollegen Hans Werner Breithausen (Rengsdorf), Volker Mendel (Puderbach) und Horst Rasbach (Dierdorf).

Mahlert steht seit 17 Jahren an der Spitze der Verbandsgemeinde Bad Hönningen und erzielte in drei Urwahlen überzeugende Voten der Bürger, so die SPD weiter. Er ist zudem Vorsitzender der Kreisgruppe des Gemeinde- und Städtebundes, des Zusammenschlusses aller haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeister im Kreis Neuwied. Im Ehrenamt leitet er als Präsident des Turnverbands Rheinland mit mehr als 130.000 Mitgliedern die zweitgrößte rheinland-pfälzische Sportorganisation; er ist Vorsitzender des DRK in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen und Mitglied der Arbeiterwohlfahrt. Vor seiner Bürgermeisterzeit war er bei der Kreisverwaltung beschäftigt. Mahlert ist gebürtiger Westerwälder und wohnt mit seiner Frau seit 26 Jahren in Rheinbrohl. Das Paar hat zwei Töchter, die beide studieren. (Claudia Sülzen)