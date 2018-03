Wahlen im Frühsommer

Rheinbreitbach. SPD-Ratsmitglied Roland Thelen kandidiert als Nachfolger von Ortsbürgermeister Wolfgang Gisevius in Rheinbreitbach. Unterstützung erhofft er sich über die Parteigrenzen hinaus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.03.2018

Roland Thelen (SPD), Mitglied des Rheinbreitbacher Ortsgemeinderates, kandidiert für die Wahl zum Ortsbürgermeister von Rheinbreitbach. Wie berichtet, hat der bisherige Ortschef Wolfgang Gisevius aus aus gesundheitlichen Gründen seine Rücktritt zu Ende März angekündigt. Damit seien die Bürger im Frühsommer an die Wahlurnen gerufen, um einen Nachfolger zu bestimmen, so Thelen in einer Mitteilung von Freitag.

Thelen, gebürtiger Rheinbreitbacher, will den Ort eigenen Angaben zufolge mit unterschiedlichen Ansätzen stärken. So plane er, als Ortsbürgermeister das ehrenamtliche Engagement weiterzuentwickeln und Rheinbreitbach angesichts der demografischen Entwicklung seniorenfreundlicher zu gestalten. Als Vorbild wertete er die Aktion „Gelbe Füße“ für Kinder. Sie sei ein „richtiger Schritt in die richtige Richtung“. Die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs sowie eine Steigerung des Rheinbreitbacher Freizeitwertes seien weitere Punkte auf seiner Agenda.

Der 53-jährige Familienvater kann auf fast 20 Jahre Ratstätigkeit im Rheinbreitbacher Gemeinderat verweisen. Aber auch sein vielfältiges Engagement in unterschiedlichen Vereinen des Ortes – darunter der von Thelen mitbegründete Förderverein „Betreuende Grundschule“ – macht ihn sicher, in der Gemeinde den richtigen Kurs vorgeben zu können. „Ich will für Rheinbreitbach ein guter Bürgermeister werden“, ließ Thelen am Freitag wissen.

Für seine Wahl erhofft sich SPD-Mitglied Thelen Unterstützung über die Parteigrenze hinaus: „Unabhängig von Parteizugehörigkeiten liegt uns allen in Rheinbreitbach am Herzen. Daher werde ich in den kommenden Wochen bei allen Parteien um Unterstützung für meine Kandidatur zum Ortsbürgermeister bitten.“