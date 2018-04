Wolfgang Bornheim zum SV-Ehrenmitglied ernannt

RHEINBREITBACH. Der SV Rot-Weiß Rheinbreitbach hat ein neues Ehrenmitglied: Wolfgang Bornheim. Bei der Generalversammlung überreichten Vorsitzender Michael Schneider und Vize Heinz Runkel dem erfolgreichen Tischtennisspieler die Urkunde.

Von Horst-Dieter Küsters, 12.04.2018

Erste Gratulanten waren Laudator Roland Thelen als Vertreter der Ortsgemeinde und Heinz Schmitz als Vertreter von Verbandsgemeindebürgermeister Karsten Fehr.

Wermutstropfen bei der Versammlung: Für den ausscheidenden Geschäftsführer Karl-Peter Becker wurde kein Nachfolger gefunden. Vereinsvize Runkel kündigte verärgert an, selbst das Handtuch werfen zu wollen, wenn sich dies bis zur Mitgliederversammlung im kommenden Jahr nicht ändern werde. Denn: Der Verein brauche junge Leute im Vorstand, die etwas bewegen könnten.

„Es ist für mich absolut enttäuschend, dass es uns nicht gelungen ist, in dem über 700 Mitglieder starken Verein einen Kandidaten für dieses Amt zu finden“, so Runkel. Becker wird zunächst kommissarisch ohne Vorstandsamt weiter die Kasse führen; am 1. Dezember sei aber definitiv Schluss, kündigte er an. Wiedergewählt wurden die beiden Vorsitzenden, Kassiererin Gaby Stauf sowie Schriftführerin Meike Stauf.

„Ehrenamtliche machen den sportlichen Betrieb erst möglich, ihr Engagement ist die Grundlage für jeden Rekord und jeden Titel“, sagte Thelen in seiner Laudatio auf Bornheim. Und Titel sammelte dieser zuhauf, nachdem er wenige Tage nach Gründung der SV-Tischtennisabteilung vor mehr als 60 Jahren seine sportliche Karriere begonnen hatte. 1958 mit 14 Jahren wurde er Vereinsmeister der Jugend. Es folgten viele Erfolge im Doppel, unter anderem mit Hans-Joachim Manger.

Ganze 16-mal wurde das neue SV-Ehrenmitglied zwischen 1994 und 2016 mit unterschiedlichen Partnern Vereinsmeister im Doppel und war auch auf Kreisebene erfolgreich. Bereits mit 15 Jahren wurde Bornheim zudem Kassenwart der Tischtennisabteilung. Diese Funktion hatte er bis 1964 inne; von 1963 bis 1966 war er auch Geschäftsführer der Abteilung.

Auch nach seinem Umzug nach Köln Ende der 60er Jahre blieb er dem Verein treu, leitete von 2007 bis 2016 die Tischtennisabteilung und ist als unterstützender Jugendleiter aktiv. Dies alles zeuge von großer Begeisterung und Ausdauer, so Thelen.