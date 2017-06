Ausstellung in der Oberen Burg

Beliebtes künstlerisches Motiv einst und jetzt: Die Obere Burg in Rheinbreitbach.

RHEINBREITBACH. Der Förderkreis Obere Burg präsentierte eine Schau mit fünf Künstlern, die ihre Heimatverbundenheit auch durch regionale Motive zum Ausdruck bringen.

Von Horst-Dieter Küsters, 12.06.2017

Unter dem Motto „Rheinbreitbach – Fenster zum Siebengebirge“ hatte der Förderkreis Obere Burg in seinem Jubiläumsjahr zu einer Kunstausstellung mit Radierungen, Objekten und Stichen, mit Zeichnungen, Aquarellen sowie Acryl- und Ölgemälden in die Räume des Anwesens eingeladen.

Im Konzertsaal der Burg stellten Franz Weiler und Hermann Neunkirchen ihre Arbeiten aus, während im höher gelegenen Empfangsraum Helene Ramershoven die Drucke für zwei ihrer Künstlerbücher zeigte. Radierungen waren jeweils Strophen des Volkslieds „Verstohlen geht der Mond auf, blau, blau Blümelein“ gewidmet, weitere Werke galten dem Begründer der Rheinromantik, Lord Byron, zu Passagen seines Gedichts „The castled crag of Drachenfels frowns o'er the wide and winding Rhine“.

„Natürlich spielt der Drachenfels auch bei Franz Weiler und Hermann Neunkirchen eine Rolle“, so Vorstandsmitglied Renate Mahnke, die nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Günter Ruyters die fünf Rheinbreitbacher Künstler vorstellte, zu denen noch Stefanie Lahr und Hilmar Alexander Röner zählen. Ihren „Cheyenne“ und seine „Squaw“ hatte die Künstlerin als „Empfangskomitee“ für ihre Treibholz-Skulpturen an die Tür des Trauzimmers gestellt. Dort machten sich nicht nur Moby Dick und ein Delfin breit, bewundert werden konnten auch drei Engel und eine Meerjungfrau und nützliche Gegenstände wie Flaschenverschlüsse.

Fünf große „Sternenkarten“ von Röner, aus Acryl, Schlagmetall und Blattgold auf Leinwand, deren Grundton an grün patiniertes Kupfer erinnert, zierten die Wände des Ratssaals. Mitgebracht hatte der gebürtige Bonner, der 2000 sein Atelier und drei Jahre später auch eine Malschule im Ort eröffnet hat, zudem zahlreiche Radierungen wie etwa seine gehörnte „Diablesse“ oder „Die gekreuzigte Freiheit“.

Seine auf dem Ratstisch neben Porträts von Karl Marx, Helmut Schmidt und Willy Brandt, Ludwig van Beethoven und Pablo Picasso ausgebreiteten Detailzeichnungen erinnern an Studien bekannter Renaissancekünstler.

Da waren die Motive im Konzertsaal erheblich mehr auf die Region bezogen wie Neunkirchens weißer Rheindampfer mit dem Drachenfels im Hintergrund. Den sieht man auch auf seinem kleinen Aquarell hinter dem Koppelberg aufragen, während die Zypressenallee wohl eher einem Toskana-Aufenthalt zuzuordnen ist.

Ganz anders Weiler, der neben der Burg Unkel mit dem Gefängnisturm im Hintergrund etwa die Rheinbreitbacher Weinstube „Em Höttche“ zeigte sowie die Leonarduskapelle oder dem Besucher einen Blick über den Steinbrunnen im Hof des Heimatmuseums auf die ehemaligen Stallungen ermöglichte. „Die Reaktion der Besucher hat uns gezeigt, dass nicht nur die beiden hauptberuflichen Künstler Helene Ramershoven und Hilmar Röner, sondern auch Stefanie Lahr, Hermann Neunkirchen und Franz Weiler mit ihren Arbeiten durchaus überzeugen konnten“, so Ruyters über die äußerst abwechslungsreiche Ausstellung. Mit der Schau ging der Förderkreis in die Sommerpause.

Die Sommerpause möchte der Förderverein spektakulär beenden mit „Musik und Kunst in allen Räumen“ zum 25-jährigen Vereinsbestehen am Sonntag, 24. September. Nach der Begrüßung um 15 Uhr mit einem Sektempfang und Musik der Burgbläser startet um 16 Uhr in der Oberen Burg das Tagesprogramm, gekrönt von Latinjazz der Rhöndorfer Band „Lassix“ ab 18 Uhr im Gewölbe-Burgkeller,