Ehrungen bei der Feuerwehr Erpel

13.01.2017 ERPEL. Beim Ball des Erpeler Löschzugs dankt Bürgermeister Karsten Fehr den Ehrenamtlichen und nimmt Ehrungen und Beförderungen vor. 2016 rückte die Wehr 20 Mal aus.

Die Brandmeister Christoph Heck und Frank Bender standen im Mittelpunkt des Feuerwehrballs, zu dem der Löschzug Erpel um Wehrführer Ernst Eich und seinem Stellvertreter Frank Zimmermann in den Bürgersaal eingeladen hatten. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG), Karsten Fehr, verlieh den beiden im Namen von Innenminister Roger Lewentz das Silberne Feuerwehrehrenzeichen für 25-jährigen aktiven Dienst. Zudem erhielten Heck und Bender, die 1991 und 1992 in die Jugendwehr der VG eingetreten waren, den Silbernen Florianstaler der VG.

Beförderungen und Ehrungen standen weiterhin auf dem Programm, das Fehr mit einer kurzen Ansprache eröffnete – kurz fasse er sich wie schon beim Feuerwehrball 2016, wo dies gut angekommen sei, so der Bürgermeister. „Das hat nichts mit mangelnder Dankbarkeit für die Feuerwehrkameraden zu tun oder gar mit mangelndem Respekt vor deren Leistungen.“ Es sei bekannt, wie sehr er die Leistungen der Brandschützer schätze, die jederzeit mit seiner Unterstützung rechnen könnten.

„Ich will ihre Geduld aber nicht mit langen allgemeinen Ausführungen strapazieren, damit wir möglichst zügig zum geselligen Teil es Abends übergehen können.“ Dem Team um Ernst Eich dankte er dennoch im Namen aller Bürger der VG, natürlich insbesondere der Ortsgemeinde Erpel, von Herzen für das Engagement und für den unermüdlichen Einsatz. Seinem Vorsatz entsprechend fiel auch der Exkurs in die Statistik kurz aus. So rückte der Erpeler Löschzug im Vorjahr zu 16 Hilfsleistungen und vier Brandeinsätzen aus. Alle fünf Löschzüge der VG zusammen verzeichneten 114 Einsätze, zehn mehr als im Jahr davor, so Fehr als Chef der Wehr.

Im Beisein von Delegierten der anderen vier Löschzüge und der Wehrleiter Ulrich Rechmann und Ralf Wester beförderte der Bürgermeister Dominik Schwager zum Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann Felix Weber zum Hauptfeuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann Christian Fleer zum Hauptlöschmeister und Hauptlöschmeister Frank Bender zum Brandmeister. (Horst-Dieter Küsters)