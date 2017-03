Bahnverkehr im Kreis Neuwied

Erpel. Der Kreis setzt sich dafür ein, dass der Regionalexpress 8 künftig auch in Leutesdorf, Rheinbrohl, Leubsdorf und Erpel hält. Alle Bahnhöfe sollen künftig im 30-Minuten-Takt angefahren werden.

Von Alexander Hertel, 09.03.2017

Alle Bahnhöfe im Landkreis Neuwied sollen im Halbstundentakt angefahren werden. Mit diesem Wunsch hat sich der Kreis an die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) gewandt. „Damit soll die Schienenanbindung des Landkreises in Richtung Koblenz sowie in den Raum Köln/Bonn deutlich verbessert werden“, so der 1. Kreisbeigeordnete Achim Hallerbach.

Die Strecke zwischen Koblenz und Köln wird derzeit von zwei Angeboten bedient: Die Regionalbahn 27 (RB 27) fährt stündlich über Koblenz-Lützel und hält an allen Bahnhöfen im Landkreis Neuwied. Im zeitversetzten Stundentakt fährt der Regionalexpress 8 (RE 8) über Ehrenbreitstein kommend nur die „Haupthaltepunkte“ in Neuwied, Bad Hönningen, Linz und Unkel an. Damit verfügen diese Bahnhöfe über einen Halbstundentakt – wer in Leutesdorf, Rheinbrohl, Leubsdorf und Erpel einsteigt, hat dagegen nur ein stündliches Angebot mit der RB 27.

Das soll sich ändern. Auch der RE 8 soll an allen Haltepunkten im Landkreis stoppen. „Wir kommen damit einem immer wieder geäußerten Wunsch unserer Gemeinden nach, die den Halbstundentakt insbesondere für Berufspendler, Schüler und Freizeitnutzer einfordern“, so Hallerbach.

Die geografische Lage des Kreises zwischen den Ballungszentren Köln-Bonn und Rhein-Main habe immer höhere Pendlerzahlen zur Folge. Der Umstieg vom Auto auf die Bahn, der immer beliebter werde, sei ein wichtiger Umweltbeitrag, meint der Kreisbeigeordnete.

Für die Ortsbürgermeisterin von Erpel, Cilly Adenauer, sowie die Ortsbürgermeister von Leutesdorf und Rheinbrohl, Volker Berg und Oliver Labonde, ist eine engere Taktung und damit eine verbesserte Bahnanbindung ein Anliegen. „Wir sind eine attraktive Wohnregion mit einem hohen Freizeitwert. Der Zuzug junger Familien unterstreicht den Trend für das untere Mittelrheintal. Der Halbstundentakt würde eine weitere Attraktivitätssteigerung bedeuten,“ so Adenauer.

Zusätzliche Haltepunkte für den RE 8 ließen sich nach Ansicht von Hallerbach realisieren, sie passten ins Taktgefüge zwischen Bonn und Koblenz. „Allerdings muss dies in enger Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg erfolgen, da es gegebenenfalls erforderlich wird, den ein oder anderen Halt auf dem Streckenabschnitt in Nordrhein-Westfalen zu ändern, um die Fahrzeit des Zuges nicht zu stark zu beeinträchtigen.“

Man wolle die Gespräche dazu „zügig aufnehmen“, kündigt Hallerbach an. Sein Hinweis in Richtung DB: „Ich bin davon überzeugt, dass mit dem zusätzlichen Angebot weitere Bahnfahrer gewonnen werden können.“ Hallerbachs Bemühungen werden auch von der Landtagsabgeordneten Ellen Demuth und dem Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel (beide CDU) unterstützt.

Zuständig für den Regionalexpress 8 ist laut Kreis nach einer vorangegangenen Ausschreibung ab dem Fahrplanwechsel 2019 auch weiterhin die DB Regio AG. Sie wolle dann Neufahrzeuge einsetzen.