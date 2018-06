Kontrollen der Polizei

Rheinbreitbach. Weil sich Anwohner in Rheinbreitbach beschwerten, dass Autofahrer aufgrund von Bauarbeiten auf der B 42 zu schnell durch den Ort fahren, hat die Polizei dort geblitzt. Ein Mann erhielt ein Fahrverbot.

Von Alexander Hertel, 29.06.2018

Zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat erwartet einen Motorradfahrer, der am Donnerstagnachmittag von der Polizei Linz auf der Neuwieder Straße in Rheinbreitbach geblitzt worden ist. Statt der dort erlaubten 30 Kilometer pro Stunde war der Mann, abzüglich der Toleranz, mit 69 Stundenkilometern unterwegs, wie die Polizei auf GA-Nachfrage mitteilte. Insgesamt haben die Beamten innerhalb einer Stunde die Geschwindigkeiten von rund 160 Fahrzeugen ermittelt, neben dem Kradfahrer war jedoch nur noch ein weiteres Auto zu schnell.

Anlass der Messungen waren Beschwerden von Anwohnern, so die Polizei. In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Fahrbahnarbeiten an der Bundesstraße 42 in Höhe Rheinbreitbach durchgeführt und der Verkehr mit einer Ampelanlage geregelt. Um den dortigen Stau und die Wartezeiten zu vermeiden, fuhren ortskundige Autofahrer durch den Ort – einige von ihnen nach Ansicht von Anwohnern jedoch zu schnell. Die Anwohner beschwerten sich bei der Ordnungsverwaltung der Verbandsgemeinde, so dass am Donnerstag schließlich die Polizei ausrückte – und zwei Raser erwischte.

Noch bis voraussichtlich Freitag, 6. Juli, finden an der B 42 in Rheinbreitbach Instandsetzungsarbeiten statt. Der Verkehr werde bis dahin durch eine Ampel geregelt, abends und am Wochenende werde die Tagesbaustelle jedoch für den Verkehr freigegeben, teilte der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz mit. „Unter Umständen werden weitere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt“, so ein Polizeisprecher. Dies hänge auch davon ab, wie sich die Verkehrssituation in den kommenden Tagen entwickle, heißt es weiter.