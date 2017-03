Baumstreifenhörnchen im Zoo Neuwied

Neuwied. Im Zoo Neuwied ist eine neue Tierart eingezogen: Die chinesischen Baumstreifenhörnchen machen durch ihre lebhafte Art und ihr auffälliges Fell auf sich aufmerksam.

Von Alexander Hertel, 17.03.2017

Flink hüpfen sie von einem Ast zum anderen, verstecken sich in ihren Baumhöhlen und schauen hinter dem Stamm hervor - chinesische Baumstreifenhörnchen machen den Zoo Neuwied unsicher. Seit Ende des vergangenen Jahres leben zwei Pärchen dieser Hörnchenart im Tierpark. Die Weibchen sind 2013 im Zoo Neunkirchen geboren, die beiden einjährigen Männchen stammen aus dem Zoo in Zürich.

Äußerlich sehen sie den Streifenhörnchen sehr ähnlich: Auch sie haben fünf dunkle Längsstreifen auf dem Rücken. Dennoch sind sie nicht mit ihnen verwandt, erklärt Zoopädagogin Franziska Günther. Chinesische Baumstreifenhörnchen zählen zu den Echten Schönhörnchen. Wie ihr Name schon vermuten lässt, stammen die Nagetiere aus China. Dort leben sie in den Bäumen in Wäldern in bis zu 3.900 Metern Höhe. Tagsüber kommen sie aus ihren Baumhöhlen hervor, um nach Nüssen, Früchten oder auch Samen zu suchen. Die Temperaturen von minus 15 Grad im Winter macht den Tieren aber nichts: Ihr dickes Fell schützt sie vor der Kälte.

Die Hörnchen halten keinen Winterschlaf und sind, anders als andere Hörnchen, keine Einzelgänger, sondern fühlen sich in der Gruppe wohl, so Günther. Das gilt auch für die vier Tiere im Neuwieder Zoo. Wer genau hinsieht, kann noch ein Merkmal entdecken: An ihren Ohren haben die Hörnchen weiße Fellbüschel.