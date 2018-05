Gekonnt in ihre Rollen schlüpfen die Darsteller des Musicals „Zoff im Weinberg“.

UNKEL. Das Musical „Zoff im Weinberg“ hat beim Gemeindefest in Unkel am Sonntag Premiere. Vorlage ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg.

Von Horst-Dieter Küsters, 26.05.2018

„Zoff im Weinberg“: So lautet der Titel eines Musicals, das am Sonntag beim Gemeindefest der Trinitatis-Kirchengemeinde in Unkel Premiere feiert. „Was für ein Morgen, hört wie die Vögel jubilieren. Voll ist der Weinberg mit reifen Trauben dunkelblau“, singt der Kinderchor der evangelischen Gemeinde unter Leitung von Svetlana Winnekes zu Anfang.

Geschrieben und komponiert hat das Lied – wie das ganze Musical – Friedemann Scheffler, Pädagoge an der Berufsbildenden Alice-Salomon-Schule Linz. Bei „Zoff im Weinberg“ ist das Mitglied der Gemeinde-Band 17 inches, bei der Pfarrer Michael Busch die Drums spielt, auch als Gitarrist aktiv. Die Vorlage für das Musical ist eine biblische: Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg ist ein Gleichnis aus dem Neuen Testament bei Matthäus.

Ein Foto von Thomas Jahn vom Stux dient passenderweise als Kulisse für die Weinbergszenen. Die Geschichte des Gleichnisses im Musical: So fröhlich wie die jungen Sänger ist der Unkeler Weinbergsbesitzer Weinhold (Charlotte Bauch) nicht. Seine Trauben stehen zwar voll im Saft, werden aber von Unwettern bedroht, die der Wetterdienst angekündigt hat. „Die Arbeit wächst mir über'n Kopf. Wenn ich jetzt keine Hilfe finde – alles ist futsch“, klagt er. Mit Verwalter Walter (Zwillingsschwester Bianca) allein kann er die Lese nicht stemmen. Also macht er sich auf zur nahen Pommes-Frites-Bude, um Verstärkung anzuheuern.

D ie Frage nach Gerechtigkeit

Deren Besitzer (Ruben Scheffler) empfiehlt ihm Stachanow (Melanie Bauch). Allerdings muss Weinhold nach einiger Zeit erkennen, dass ein Helfer nicht ausreicht. Also wird mit Liebeskind (Carolina Corvinus) eine Frau engagiert, die Geld braucht, um Medikamente für ihr krankes Kind zu kaufen. Und so geht es weiter, auch Trunkenbold Eggebrecht (Alexander Boyer) und schließlich Fernanda (Saskia Corvinus) werden engagiert, um die wichtige Lese zu realisieren. Mit den vier Hilfskräften können alle Trauben noch vor dem Abend eingefahren werden und Weinhold zahlt jedem 150 Euro bar auf die Hand – und prompt bricht der Streit los, denn einige haben den ganzen Tag gearbeitet, andere nur wenige Stunden. Ist das gerecht? Was ist eine gerechte Bezahlung?

Fragen wie diesen geht das Musical voller rockiger Rhythmen und feurigem Funk nach, indem es Jesu Gleichnis – und eben dessen Aussage, dass alle Menschen Kinder Gottes sind, gleich ob sie sich früher oder später zu ihm bekennen. Dies und das Können aller Akteure versprechen, dass das Musical ein echter Höhepunkt des Gemeindefestes werden wird.

„Zoff im Weinberg“, Musical, Sonntag, 27. Mai, 16 Uhr, evangelische Kirche Unkel, Fritz-Henkel Straße 3. Der Eintritt ist frei.