Fahndungserfolg in Rheinbreitbach

Rheinbreitbach. Nach zwei Autoaufbrüchen in Rheinbreitbach sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Die beiden Männer sind der Polizei bereits bekannt und könnten für weitere Taten verantwortlich sein.

02.03.2017

Fahndungserfolg für die Linzer Polizei: Nachdem in Rheinbreitbach am vergangenen Sonntag zwei Autos ausgebrochen wurde, konnten kurze Zeit später zwei Männer festgenommen werden.

Eine Anwohnerin der Straße "Im Sand" bemerkte am frühen Morgen um 6.18 Uhr, wie die Alarmanlage eines vor ihrem Haus abgestellten Autos losging. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie, dass eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen war und verständigte daraufhin die Polizei. Diese leitete daraufhin eine Fahndung ein.

Auf die Spur der Verdächtigen kam die Polizei, nachdem eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz einen verdächtigen PKW in Richtung Bad Honnef davonfahren sah. Im Rahmen der Fahndung wurde dieses Fahrzeug vor einer der Polizei bekannten Adresse in Bad Honnef abgestellt entdeckt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, versteckte sich einer der Tatverdächtigen in dem Auto und wurde festgenommen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte auch der zweite Verdächtige in der Nähe der Wohnung festgenommen werden.

Die beiden 34 und 40 Jahre alten Männer sollen an dem Morgen insgesamt zwei Autos in der Straße "Im Sand" aufgebrochen haben und mehrere Gegenstände entwendet haben. Die beiden Männer sind der Polizei nicht unbekannt; sie wurden am Tag nach der Festnahme dem Haftrichter in Koblenz vorgeführt, der Haftbefehle gegen die beiden erließ. Die Polizei prüft nun, ob die beiden Männer für weitere Einbrüche verantwortlich sind. (ga)