Polizeieinsatz in Linz

Einen Polizeieinsatz gab es am Mittwoch in Linz.

21.12.2016 Linz. Nachdem ein Zeuge am Mittwochmorgen eine verdächtige Person mit einem länglichen Gegenstand in der Nähe des Linzers Gymnasiums beobachtet hatte, durchsuchte die Polizei die Schule -- ohne Ergebnis.

Wie sich laut Bericht später herausstellte, handelte es sich um einen Mann, der nach eigenen Angaben ein Luftgewehr zur Reinigung in eine Firma bringen wollte. Die Polizei in Linz überprüft derzeit, ob ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegt. Die Ermittlungen dauern an.

Um 6.40 Uhr am Mittwochmorgen war der Polizeiinspektion eine verdächtige Person im Bereich des Norma-Marktes an der Martinusstraße gemeldet worden. Der Mann habe einen länglichen Gegenstand bei sich, der mit einem Tuch abgedeckt sei. Da sich in der Nähe das Martinus-Gymnasium befindet, wurde die Schule vorsorglich durchsucht. Der Schulbetrieb sei kurzzeitig eingestellt worden, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Verdächtige Personen seien nicht angetroffen worden.

Nach der Veröffentlichung der Pressemeldung meldete sich ein Mann bei der Linzer Polizei und gab an, er sei der Gesuchte. Er habe sein Luftgewehr, das er in ein Tuch gehüllt hatte, zur Reinigung bei einer Fachfirma abgegeben. (Katrin Janßen)