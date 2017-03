Haushalt in Rheinbreitbach

RHEINBREITBACH. Bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses in Rheinbreitbach wurde auch der Doppelhaushalt vorgelegt. Demnach steigen die Schulden. Die Politik kritisiert die hohen Umlagen und unzureichende Finanzierung durch das Land.

Von Horst-Dieter Küsters, 05.03.2017

Das rituelle Portemonnaie-Auswaschen an Aschermittwoch konnte man sich Rheinbreitbach sparen. Im Gemeindesäckel war schon vorher nichts anderes zu finden als Schulden und nochmals Schulden. Die steigen von aktuell 9,46 Millionen Euro bis Ende 2018 auf 9,76 Millionen Euro. Das besagt zumindest der Doppelhaushalt, den Kämmerer Florian Morsbach den Mandatsträgern in der jüngsten Sitzung vorgelegt hat.

„Wir haben uns alle Mühe gegeben und sogar einen Ausschuss Sparen eingerichtet. Aber trotz aller Anstrengungen, viele Projekte auf Einsparpotenziale hin zu untersuchen, bleibt in diesem Jahr ein Fehlbetrag von rund 598 000 Euro und in 2018 von rund 266 000 Euro“, so Bürgermeister Wolfgang Gisevius. Und es dürfte noch schlimmer kommen, ist in diese Fehlbeträgen die dringend erforderliche Sanierung des Sportplatzes, so die Kommunalaufsicht grünes Licht gegeben sollte, noch gar nicht enthalten. Die Steuereinnahmen der öffentlichen Hand seien zwar im Vorjahr immens gestiegen, bei den Gemeinden davon angekommen sei jedoch zu wenig, monierte der Ortschef. Außerdem würden sich Kreis und Verbandsgemeinde bei den Kommunen durch die Umlagen bedienen. „Wenn wir Ende 2018 bei etwa einem 10-Millionen-Defizit angekommen sind, dann zeigt dies, dass wir uns nicht am eigene Schopf aus der Misere ziehen können.

Wir finanzieren andere mit und für uns bleibt ein strukturelles Defizit übrig“, beklagte Gisevius. Der Grund: Frühere Generationen hätten auf zu großem Fuß gelebt. Deshalb müsse man nun sparsam wirtschaften, allerdings ohne zukunftsweisende Investitionen zu vergessen. Sparen dürfe nicht zum Dogma werden. Große Sprünge macht die Kommune aber nicht. An dicken Posten sind im Doppelhaushalt je 30 000 Euro sind für Gemeindestraßen vorgesehen, hinzukommen dieses Jahr noch 25 000 Euro für Ausgleichsmaßnahmen am Waldschwimmbad und 40 000 Euro für die Planung der Sportplatzsanierung. Deren geschätzte Kosten in Höhe von 340 000 Euro sind in 2018 nicht eingestellt.

„Das vorliegende Zahlenwerk treibt einem die Tränen in die Augen“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Hermann Josef Becker. Abgesehen von den hohen Fehlbeträgen reduziere sich das Eigenkapital bis Ende 2018 von mehr als zehn Millionen in 2014 auf knapp sieben Millionen Euro bei Schulden in Höhe von fast zehn Millionen Euro. „Wenn das so weiter geht, werden wir zunehmend handlungsunfähig“, warnte er.

Als Hauptproblem machte auch Becker die hohen Umlagen aus, die in diesem Jahr mit insgesamt über 3,7 Millionen Euro zu Buche schlagen. Dafür müsse die Gemeinde ihren kompletten Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro hergeben sowie den größten Teil der Gewerbesteuer, von der nur noch 500 000 Euro im Ortssäckel verbleiben. „Die Ratsmitglieder des Kreises und der Verbandsgemeinde sind gefordert, die Umlagen nachhaltig zu senken, und das Land muss endlich die Gemeinden mit mehr Finanzmitteln ausstatten“, forderte er, um abschließend die Arbeit des Ausschusses „Sparen“ zu loben.

Diese wurde auch von dem Sozialdemokraten Klaus Henning Rosen überaus positiv bewertet. „Mit dem Sparausschuss ist der Gemeinderat erstmals seiner Aufgabe, über das Finanzwesen zu befinden, wirklich gerecht geworden“, hob er hervor.

Das sah Bernd Seiler-Rehling von der Unabhängigen Wählergruppe etwa anders. „Wir haben sehr viel Zeit investiert, um angesetzte Kosten zu kürzen, von denen viele als zusätzliche Ausgabe wieder im Nachtragshaushalt auftauchen werden“, kritisierte er, bevor das Zahlenwerk einstimmig verabschiedet wurde.