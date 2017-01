Operettenabend in Rheinbreitbach

25.01.2017 RHEINBREITBACH. Großes Können, viel Humor und ein mitreißendes Programm: Studenten der Musikhochschule Köln begeistern beim „Jungen Forum Klassik“ in der Oberen Burg Rheinbreitbach mit den Operettenmelodien.

Heiter-beschwingt startete der Förderkreis Obere Burg in sein Jubiläumsjahr, in dem der Rheinbreitbacher Verein 25-jähriges Bestehen feiert. Bevor das Publikum im ausverkauften Saal die Operettenmelodien genoss, die Absolventen der Musikhochschule Köln vortrugen, stellte der Vorsitzende Günter Ruyters Professorin Brigitte Lindner vor. Sie betreut nun als Nachfolgerin von Professorin Klesie Kelly-Moog die Konzerte der Musikstudenten, die seit 1994 im „Jungen Forum Klassik“ regelmäßig in der Oberen Burg gastieren.

Sie habe begeistert zugesagt, als ihre Kollegin sie gefragt habe, berichtete die gebürtige Münchnerin Lindner. Musikfreunde der Region kennen sie noch aus ihrer Zeit Mitte der 80er Jahre an der Bonner Oper. Auftritte vor Publikum schon während des Studiums seien von unschätzbarem Wert für junge Sänger, so die Kölner Professorin. Als lyrische Soubrette habe sie ein breites Repertoire in der Opern-, Operetten- und Musical-Literatur abgedeckt und dabei feststellen müssen, dass die angeblich so „leichte Muse“ mit Bewegung und Mimik neben dem Gesang viel schwerer zu gestalten sei als die Oper oder das Kunstlied.

Mit der Arie der Adele „Mein Herr Marquis“ aus der Strauß-Operette „Die Fledermaus“ eröffnete Mezzosopranistin Dimitra Kalaitzi-Tilikidou den Abend. Frederik Schauhoff verkündete als Orlovsky: „Ich lade gern mir Gäste ein!“ Der Bariton moderierte dann auch den Abend, den er mit Tucholsky-Zitaten sehr humorvoll gestaltete. Launig seine Ausführungen über den „Vater der Operette“, den Kölner Jacques Offenbach. Dessen „Belle Hélène“ habe umwerfenden Erfolg gehabt, weil die Kurtisane Hortense Schneider bei der Uraufführung im Dezember 1864 ihre mangelnden Gesangskünste durch erotische Reize wettgemacht habe.

Bevor Kalaitzi-Tilikidou stimmgewaltig als Menelaos-Gattin sang: „On me nomme Hélène la blonde“, schlüpfte Schauhoff in die Rolle Jupiters, um im „Fliegenduett“ aus Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ Sopranistin Anna Lucia Struck zu „umsumsen“. Tenor Woongy Lee himmelte als Léhars Goethe seine Friederike mit „O Mädchen, mein Mädchen“ an. Dafür brach Schauhoff im Heinz Rühmann-Stil „die Herzen der stolzesten Frau'n“, nachdem er zuvor mit Struck „Die lustige Witwe“ mit „Lippen schweigen“ hatte zu Wort kommen lassen.

Gemeinsam gingen die beiden während Heubergers „Opernball“ als Hortense und Henri ins „Chambre Séparée“, bevor Kalaitzi-Tilikidou als Abrahams „Blume von Hawaii“ gestand: „Heut habe ich ein Schwipserl“. Zusammen mit Struck und Schauhoff sang sie dann das Couplet des Boni aus Kálmáns „Csardasfürstin“, das feststellt: „Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht!“ Woongy Lee sang die Octavio-Arie aus Léhars „Giuditta“: „Freunde, das Leben ist lebenswert!“ Das bestätigte das begeisterte Publikum mit tosendem Beifall. (Horst-Dieter Küsters)