So gesehen

Kreis Neuwied. Dieser Fahndungsaufruf ist mal was ganz Neues: Nicht mutmaßliche Kriminelle werden gesucht, sondern der Besitzer einer kleinen Zwergziegenherde. Die Tiere sind ausgebüxt und wurden in Asbach-Rauenhahn aufgegriffen.

Fahndungsfotos zu veröffentlichen ist eigentlich Sache der Polizei. Im vorliegenden Fall allerdings hoffen nicht etwa die Vertreter des Gesetzes auf sachdienliche Hinweise, sondern das Veterinäramt des Kreises Neuwied.

Und zu schulden kommen lassen haben sich die abgebildeten Delinquenten sowieso nichts – außer vielleicht, dass sie sich unerlaubt von daheim entfernt haben: Mit einem Foto von acht augenscheinlich quietschvergnügten Zwergziegen sucht der Kreis Neuwied nach deren Besitzer.

Aufgegriffen wurden die Tiere laut Kreisverwaltung bereits am 2. November, als sie in Rauenhahn, einem Ortsteil der Ortsgemeinde Asbach, frei umherliefen. Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus nahmen die meckernde Schar zunächst in Gewahrsam und übergeben sie dann in die Obhut des Veterinäramtes.

Das sorgt für eine vorübergehende Betreuung, wobei es wohl nix zu meckern gibt. Das Veterinäramt teilt nun mit, die Ziegen stammten offenkundig aus einer Stallhaltung. Trotzdem seien sie bislang von niemandem als vermisst gemeldet worden. Von der Veröffentlichung des Fotos erhofft man sich nun Klärung und bittet um Hinweise unter 0 26 31/80 34 20.