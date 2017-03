Große Baustelle in Linz

Linz. Die Fahrbahn im Knotenpunkt der Landstraßen 253 und 256 in der Ortsdurchfahrt Linz wird ab kommendem Montag, 3. April, saniert.

30.03.2017

Ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Eurovia aus Koblenz in drei Abschnitten, Bauherr ist das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem Koblenz. Überdies beteiligen sich das Kreiswasserwerk Neuwied, die Energienetze Mittelrhein (ENM) GmbH & Co. KG sowie die Syna GmbH.

Im ersten Bauabschnitt werden die Arbeiten im Bereich der Einmündung der L 256 in die Schulstraße in Angriff genommen. Hierbei werden zunächst die Arbeiten für das Kreiswasserwerk und die ENM durchgeführt. Im Anschluss folgt die Deckenerneuerung. Während der Arbeiten für Kreiswasserwerk und die ENM wird der Verkehr von der L 253 über die Schulstraße zur L 256 umgeleitet und halbseitig mit Ampelschaltung am Baufeld vorbei geführt. Während der Deckenerneuerung muss die Einmündung L 256/Schulstraße voll gesperrt werden. Um den Schulbusverkehr in diesem Bereich nicht zu beeinträchtigen, wird die Deckenerneuerung in den Osterferien durchgeführt. Während der Vollsperrung wird der Verkehr durch die Saarlandstraße umgeleitet. Dort wird ein beidseitiges absolutes Halteverbot eingerichtet, damit Rettungsfahrzeuge im Notfall passieren können.

Im zweiten Bauabschnitt folgen die Arbeiten im Bereich der L 256 zwischen der Einmündung zur Schulstraße und der L 253 sowie die Arbeiten an der L 253 (erste Fahrbahnhälfte in Fahrtrichtung Kretzhaus). Hierbei werden zunächst die Arbeiten für das Kreiswasserwerk Neuwied und für die Syna GmbH durchgeführt. Im Anschluss erfolgt die Sanierung der Fahrbahn. Eine Umleitung von der L 253 über die Schulstraße zur L 256 wird dann eingerichtet.

Im dritten Bauabschnitt werden die Arbeiten im Bereich der L 253 (zweite Hälfte in Fahrtrichtung B 42) durchgeführt. Auch dort erfolgt eine Fahrbahnsanierung. Während der gesamten Baumaßnahme sind L 253 und L 256 im Bereich der Baustelle für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen gesperrt. Eine großräumige Umleitung wird eingerichtet. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis einschließlich Juli. Insgesamt werden rund 1700 Quadratmeter Asphaltfläche erneuert. Die Baukosten für den Straßenbau belaufen sich auf rund 145 000 Euro. Der LBM Cochem-Koblenz bittet die Bürger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidlichen Beeinträchtigungen während der Bauzeit. (ga)