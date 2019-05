Vorfall in Neuwied

17.05.2019 NEUWIED. Ein 33 Jahre alter Mann hat in Neuwied nackt einen 60-Jährigen überfallen und zum Ausziehen gezwungen. Die Kleidungsstücke zog der 33-Jährige anschließend an und überfiel darauf hin zwei weitere Männer.

Ein nackter Mann hat in Neuwied einen 60-Jährigen überfallen und ihn zum Ausziehen einiger Kleidungsstücke gezwungen. Diese habe er sich selbst angezogen und kurz darauf zwei weitere Männer überfallen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dabei öffnete der 33-Jährige aus dem Westerwald am Dienstag laut Polizei bei einem Auto die Tür und verlangte von dem Fahrer den Schlüssel. Als sich dieser weigerte, lief er weiter und riss einem weiteren Mann einen Schlüssel aus der Hand. Kurz darauf wurde er festgenommen. Die Polizei ermittelte, dass er auch von einer Wäscheleine Kleidung gestohlen hatte. Warum er nackt gewesen war, konnten die Beamten bislang nicht klären. (dpa)