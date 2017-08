Polizei sucht Exhibitionist

Rheinbreitbach. Zwei Frauen wurden am Donnerstagabend in Rheinbreitbach von einem Exhibitionisten belästigt. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Mann und bittet um Hinweise.

Nach einem Exhibitionisten, der am Donnerstag in Rheinbreitbach unterwegs war und zwei Frauen belästigt hat, fahndet die Linzer Polizei. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr auf der Bürresheimer Straße. Der unbekleidete Mann, so ließ die Polizei wörtlich wissen, habe die Frauen dort „in ein Gespräch verwickelt und belästigt“.

Die Frauen liefen nach Hause und verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten, in die auch Beamte des Polizeipräsidiums Bonn eingeschaltet waren, verlief ergebnislos. Das Alter des Mannes wird von den Frauen auf etwa 65 Jahre geschätzt, seine Größe auf 1,75 Meter. Er wird beschrieben als von kräftiger Statur und mit lichtem Haar.

Hinweise nimmt die Polizei Linz unter der Telefonnummer 0 26 44/94 30 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de entgegen.