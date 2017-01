Fahndung nach Überfall in Neuwied

17.01.2017 Neuwied. Ein noch unbekannter Mann soll am Morgen ein Geschäft für Tiernahrung in Neuwied überfallen haben. Die Polizei hat eine groß angelegte Fahndung eingeleitet und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach einem Überfall in Neuwied fahndet die Polizei nach dem Täter. Der männliche Verdächtige soll am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in einem Fachhandel für Tiernahrung und Tierzubehör im Industriegebiet in der Allensteiner Straße 15, Gewalt angedroht haben. Das teilte die Polizei am Morgen mit.

Eine groß angelegte Fahndung wurde eingeleitet, die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Verdächtige soll etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er war dunkel gekleidet und hatte eine Maske auf.

Nach derzeitigem Stand wurde bei dem Überfall niemand verletzt. Wie der Täter geflüchtet ist, ist noch unklar. Weitere Einzelheiten zur Tat sind noch nicht bekannt.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Überfall beobachtet bzw. kann Hinweise zu möglichen Fluchtumständen geben?

Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der Täter verloren oder weggeworfen haben könnte?

Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02631-8780 entgegen. Zudem werden Autofahrer gebeten, keine Anhalter mitzunehmen. (ga)