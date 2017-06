Arbeiten für 320.000 Euro

UNKEL. In drei Bauabschnitten wird die Stadtmauer in Unkel restauriert. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt die Arbeiten. Insgesamt werden mehr als 300.000 Euro investiert.

Von Horst-Dieter Küsters, 02.06.2017

Die Pfarrgemeinde Sankt Pantaleon Unkel kommt aus dem Renovieren nicht heraus. Erst die Außensanierung der romanischen Kirche, dann die 320.000 Euro teuren Arbeiten im Innenraum – und jetzt ist eine neue große Maßnahme nötig: Die Umfassungsmauern des Viergiebelhauses, des neuen Friedhofs sowie des Pfarrhauses mit dem alten Friedhof müssen restauriert werden.

Für die drei Bauabschnitte sind Kosten in Höhe von gut 332.000 Euro veranschlagt. Allein die Arbeiten an der Stadtmauer schlagen mit 143.000 Euro zu Buche. Umso mehr freut sich die Gemeinde über eine Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Höhe von 32.000 Euro.

Den symbolischen Förderscheck überbrachte Erich Engelke, Ortskurator Koblenz-Mittelrhein der Stiftung, in Begleitung von Thomas Kirsch von Lotto Rheinland-Pfalz. Trotz der Unterstützung durch das Bistum könnte die Gemeinde die Kosten nicht stemmen, so Pfarrer Andreas Arend, der die Förderzusage mit Christoph Füllenbach und Ludwig Conrad vom Kirchenvorstand, Verbandsgemeindebürgermeister Karsten Fehr und der Landtagsabgeordneten Ellen Demuth und Daniel Schmitz entgegennahm.

Mauer ist marode, teils gefährdet

Die Stadtmauer zwischen Gefängnisturm und altem Friedhof sei sehr marode, teils sogar gefährdet, so der Pfarrer. Die starke, bis zu vier Meter hohe Mauer reichte früher von dem etwa 1553 errichteten Rundturm im Süden bis zum Fronhof im Norden. Das Bauwerk mit dem schweren Basaltfundament und den horizontalen Grauwacke- und Bruchsteinbändern prägt heute noch das Bild an der Rheinpromenade.

„Die Mauer schützte die Rheinseite durch ihre starke Befestigung nicht nur vor Feinden, sondern auch vor Hochwasser und Eisgängen“, so Daniel Schmitz – etwa beim Eishochwasser im Jahr 1874. Durch sogenanntes Standeis hatte sich Wasser im Rhein aufgestaut. Das Eis brach unter dem Druck der Wassermassen, die sich samt mächtiger Eisschollen über das Land ergossen und ungeheure Schäden anrichteten. So wurden etwa in Köln-Mülheim mindestens 160 Häuser völlig zerstört und weitere 100 schwer beschädigt – die Unkeler kamen dank ihrer Stadtmauer glimpflich davon.

„Beim Hochwasser von 1845 war die Stadtmauer durch Unterspülung direkt vor der Kirche eingestürzt. Und in den 90er Jahren stand das Wasser unmittelbar unter den Fenstern des Pfarrhauses“, berichtete Arend.

Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Wahrscheinlich gehen darauf die heutigen Schäden zurück, die den Bestand gefährden und die binnen rund acht Wochen im ersten Bauabschnitt behoben sein sollten: Fugenmörtel ist stellenweise ausgewaschen, tragende Basaltsäulen und Bruchsteine sind teilweise ab- und herausgebrochen, die Mauerkrone ist brüchig. Wann die beiden anderen Bauabschnitte in Angriff genommen werden, steht noch nicht fest.

Die Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sei durch Spenden und Mittel der Glücksspirale möglich, deren Destinatär (also Begünstigter) die Stiftung sei, erklärte Erich Engelke. So sei die Stiftung in Rheinland-Pfalz so gut aufgestellt, dass sie 2016 43 Prozent aller Anträge bewilligen und rund eine Million Euro Fördergelder verteilen konnte. Die Unkeler Stadtmauer gehöre zu den gut 150 Objekten im Bundesland, die von der privaten Denkmalschutzstiftung dank Spenden, Mitteln der Glücksspirale und der Rentenlotterie von Lotto unterstützt werden können.