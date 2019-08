Polizeieinsatz

06.08.2019 NEUWIED. Ein 23 Jahre alter Mann hat am Montagabend in Neuwied mit einer Axt auf eine Parkbank eingeschlagen. Passanten alarmierten die Polizei, die den mit Haftbefehl gesuchten Mann in die JVA nach Koblenz brachte.

Ein 23-jähriger Mann hat in Neuwied mit einer Axt auf eine Parkbank eingeschlagen - und ist dann im Gefängnis gelandet. Der Mann war am Montagabend Passanten aufgefallen, die die Polizei riefen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Beim Eintreffen der Polizei hatte der 23-Jährige die Axt in einer Plastiktüte verstaut. Er gab an, aus Frust auf die Bank eingeschlagen zu haben - und weil er davon abgesehen ein Haftbefehl gegen ihn bestand, wurde er in die Justizvollzugsanstalt nach Koblenz gebracht. (dpa)