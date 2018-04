Kreis Neuwied

02.04.2018 Neuwied. Ein 59-jähriger Mann aus Neuwied meldete am Samstagabend sein Auto als gestohlen. Die Beamten fanden den Wagen wenig später an einer Tankstelle. Er hatte ihn dort selbst abgestellt.

Für den Autofahrer lief es laut Polizei „richtig dumm“: Ein 59-Jähriger aus Neuwied meldete den Beamten zunächst, dass sein Auto gestohlen worden sei. Wie die Beamten am Sonntagabend berichteten, fanden sie den Wagen wenig später am Samstag an einer Tankstelle in der Nähe. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Fahrer seinen Wagen selbst dort abgestellt hatte.

Er sei betrunken gewesen. Deshalb wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Er musste zudem seinen Führerschein abgeben. Die Polizei kommentierte den Umstand in ihrer Mitteilung so: „Jetzt hat er zwar sein Auto wieder, fahren darf er es aber nicht mehr.“ (dpa)