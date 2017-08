LINZ. Maike Schellberg übernimmt im September beim Winzerfest in Linz die Krone der Weinkönigin. In der Altstadt gibt es ein viertägiges Programm.

Von Roswitha Oschmann, 03.08.2017

Vor 30 Jahren war ihre Mutter Weinkönigin. Nun zieht Tochter Maike Schellberg nach. Die 18-Jährige wird beim Linzer Winzerfest vom 8. bis 11. September die Krone für zwei Jahre übernehmen. An ihrer Seite stehen die beiden Prinzessinnen Alicia Donner und Anika Reinhardt. Um sein schmuckes Outfit macht das majestätische Trio kein Geheimnis: Weinrote und cremefarbene Dirndl haben sich die drei jungen Damen für ihre großen Auftritte schneidern lassen.

Und die Königin entwarf ein Krönchen mit dem Linzer Stadtwappen samt Reben, das von Metallbildhauer Karl-Dieter „Didi“ Pörzgen aus poliertem Messing gestaltet wurde. Aber: „Mein Weinspruch wird noch nicht verraten“, so die Weinkönigin in spe.

Maike wird nämlich bei der Inthronisation genau jene Worte sprechen, mit der ihre Mama, Martina Kremer, 1987 die Herzen der Besucher des Linzer Winzerfests erobert hatte. Im historischen Rathaus stellten jetzt Bürgermeister Hans Georg Faust und die Leiterin der Tourist-Information, Daniela Maier, die Weinmajestäten vor. Mit dabei waren die Familienangehörigen von Königin und Prinzessinnen sowie die Sponsoren des Winzerfestes.

Die zukünftige Weinkönigin stamme aus der „Allzweckwaffen-Familie“ Kremer, die für alle Anlässe das „passende Personal“ stelle, sagte Bürgermeister Faust verschmitzt. Martina Kremer sei als Obermöhn bekannt, ihr Mann Paul Kremer habe als Prinz Paul III. den Karneval 2017 zu etwas ganz Besonderem gemacht.

Und Maike sei von klein auf beim Karneval dabei. Nun also – der Wein. Mit neun Jahren zog Maike mit ihrer Familie nach Linz und besuchte die Bürgermeister-Castenholtz-Grundschule. Nach ihrem Abschluss an der Robert-Koch-Schule begann sie 2015 eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Sie tanzt bei den Tanzflöhen Ohlenberg und spielt Saxofon beim Fanfarencorps TV 1882 Linz.

„Es ist schon sehr lange mein Wunsch, in die Fußstapfen meiner Mama zu treten und die Linzer Tradition weiterzuführen“, sagte Maike Schellberg. Als 2014 ihre Bewerbung zur Weinkönigin vom damaligen Bürgermeister Adi Buchwald positiv entschieden wurde, war für die junge Dame schnell klar, dass ihre beiden Freundinnen Alicia und Anika die perfekten Weinprinzessinnen wären.

„Als Maike mich fragte, ob sie auf meine Unterstützung als Weinprinzessin hoffen dürfe, habe ich keine Sekunde gezögert“, sagte Alicia (18), die in Dattenberg wohnt, aber nicht zuletzt auch durch ihren Patenonkel, den ehemaligen Stadtbürgermeister Buchwald, Linz schon früh kennenlernte. Und auch die ebenfalls 18-jährige Anika sagte mit Freude zu.

Die beiden Prinzessinnen besuchten die Bürgermeister-Castenholtz-Grundschule und die Robert-Koch-Schule. Alicia absolvierte anschließend ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Marienschule in Bad Hönningen und begann im Anschluss ihre Ausbildung zur Sozialassistentin an der Alice-Salomon-Schule in Linz. Anika machte in diesem Jahr ihr Fachabitur am CJD in Königswinter und plant nun ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Und wie sieht es mit den Vorlieben beim Wein aus? Die Königin und Anika bevorzugen einen lieblichen Weißwein, Alicia einen halbtrockenen Riesling. Faust dankte den Sponsoren und freute sich auf ein schönes Fest. Nur eines bedauerte er: „Wir haben hier keinen Weinbau. Es wäre schön, wenn auch wir eine Reaktivierung hätten.“ Aber vielleicht wird eines Tages die „Linzer Hölle“ ja doch wieder Früchte tragen.

Höhepunkte des Linzer Winzerfestes sind die Eröffnung am Freitag, 8. September, 18 Uhr, sowie der Gottesdienst am Sonntag, 10. September, der um 11 Uhr in der Sankt Marien-Kirche beginnt. Der Präsentationszug durch die Altstadt startet um 15 Uhr.