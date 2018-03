Neustadt (Wied). Auf der A3 bei Neustadt (Wied) ist am späten Montagnachmittag ein Lkw vollständig ausgebrannt. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.03.2018

Ein mit Getränken beladener rumänischer Lkw ist am Montagnachmittag auf der A3 bei Neustadt (Wied) vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Sattelzug gerade auf der Zufahrt zur Raststätte Fernthal, als der 50-jährige Fahrer einen lauten Knall aus dem Motorraum wahrnahm. Kurz darauf geriet der Motorraum in Brand, die Flammen griffen auf das gesamte Fahrzeug über.

Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, der Lkw brannte vollständig aus. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die A3 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.