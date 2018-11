Didi Pörzgen neuer Vorsitzender

LINZ. Didi Pörzgen ist neuer Vorsitzender der Linter Werbegemeinschaft (LWG). Der neue Vorstand des Linzer Gewerbevereins um Didi Pörzgen will alle Veranstaltungen in Linz auf den Prüfstand stellen.

Von Horst-Dieter Küsters, 21.11.2018

Die Linzer Werbegemeinschaft (LWG) hat einen neuen Vorsitzenden: Didi Pörzgen. Der Metallbildhauer will mit seinem Vorstand einige neue Impulse setzen, kündigte er bei seiner Vorstellung im Ratssaal durch Stadtbürgermeister Hans-Georg Faust, Citymanagerin Karin Wessel und Tourismus-Chefin Daniela Maier an. „Wir werden alle Veranstaltungen hinterfragen, um in Kooperation mit der Stadt noch besser aufgestellt zu sein“, hob er hervor. So solle eine Arbeitsgruppe ab Januar untersuchen, wie man den Weihnachtsmarkt 2019 optimieren könne. Schon jetzt arbeite man in vielen Workshops mit der Stadt zusammen, erklärte Pörzgen, der der Linzer Fairtrade-Lenkungsgruppe angehört.

„Wir werden transparent mit unseren Anliegen umgehen und uns regelmäßig einmal pro Monat mit der Citymanagerin treffen“, so Pörzgen. Flankierend mit eigenen Ideen begleiten will der Gewerbeverein auch das digitale Stadtentwicklungskonzept „Smart City Linz am Rhein – Digitale Stadt“. Der LWG-Vorstand setze darauf, dass nicht nur der Online-Handel, sondern auch seine Mitglieder mit den neuen Medien positive Impulse setzen können.„Dass wir uns hier im Ratssaal treffen, ist schon ein Beleg dafür, wie wichtig die Verbindung der LWG mit der Stadt ist. Schließlich schaffen Handel und Gastronomie die Lebensgrundlagen für Linz“, betonte Stadtbürgermeister Faust. Er sagte dem neuen Vorstand zu, die Stadt werde stets ein offenes Ohr haben. Pörzgen lobte ausdrücklich seinen Vorgänger im Amt, Martin Flöck, der persönlich vieles auf den Weg gebracht habe.

Arbeit auf viele Schultern verteilen

Der neue Vorstand wolle die Arbeit auf viele Schultern verteilen. Als ehemaliger Beisitzer sei er bereits in viele LWG-Aktionen eingebunden gewesen und habe erlebt, wie groß die Unterstützung der Stadt und der Verbandsgemeinde sei. So etwa bei der größten Imagekampagne der Industrie- und Handelskammer für den Einzelhandel in Deutschland, „Heimat shoppen“, an der Linz Anfang September teilnahm. Das breitere Engagement des neue Vorstands werde dazu beitragen, das neue Image der Stadt mit Leben zu füllen, war Daniela Maier sicher.

„Es war zwar zu lesen, Linz erfinde sich neu. Mit der neuen Marke werden wir aber nur zarte Korrekturen vornehmen“, ergänzte Faust. Das Bild der „bunten Stadt am Rhein“ mit Tradition und romantischem Fachwerkambiente werde nicht aufgegeben, sondern lediglich aktiver gefasst und um „buntes Leben“ erweitert, so der Stadtbürgermeister. Und: Um das Konzept „Smart City Linz am Rhein – Digitale Stadt“ umzusetzen, reichten einzelne Hotspots nicht aus, betonte er.

Der neue Vorstand

Nach sieben Jahren im Amt hatte der bisherigen Vorsitzende der Linzer Werbegemeinschaft e.V. (LWG), Martin Flöck, nicht mehr kandidiert. Als Nachfolger wurde Didi Pörzgen gewählt. Dem Metallbildhauer steht als Stellvertreter Elektroinstallationsmeister Erich Schönenberg zur Seite. Kassierer ist weiterhin Lutz Schiffgen, von Beruf Steuerberater. Jutta Kräften und Zsolt Majsai unterstützen den Vorstand als Beisitzer. Mehr Infos auf www.werbegemeinschaft-linz.de

Die nächste Veranstaltung der LWG ist der Weihnachtsmarkt von Samstag, 1. Dezember, bis Sonntag, 23. Dezember. Eingebunden ist am 8. Dezember der Mitternachtsweihnachtsmarkt bis 24 Uhr.