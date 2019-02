Buntes Design

LINZ. Linz hat ein neues Stadtlogo. Die bunten Farben stehen für den Rein, die Lebensfreude, die sonnige Offenheit der Linzer und die Natur. Die Vorstellung des neuen Designs erlebten rund 100 Bürger in der Stadthalle mit.

Von Horst-Dieter Küsters, 06.02.2019

Linz ist ab sofort noch bunter – im Logo zumindest. Das neue Stadt-Signet zeigt den Stadtnamen in Blau, Gelb und Hellgrün mit rotem i-Punkt. Die Farben stehen für den Rhein, die Lebensfreude, die sonnige Offenheit der Linzer und die Natur.

Die Wellenbewegung, die der Name und darunter der Zusatz „Bunte Stadt am Rhein“ vollziehen, erinnert nicht nur an den Fluss, sondern symbolisiert auch Leichtigkeit. In zartem Grau prangt darüber die Silhouette der Stadt mit den typischen Attributen Fachwerk, Neutor, Sankt Martin und Rathaus.

Die Vorstellung dieses neu gestalteten Stadtlogos erlebten rund 100 Linzer in der Stadthalle mit. Stadtbürgermeister Hans-Georg Faust machte es spannend: Auf der Bühne war zunächst nur ein großes rechteckiges Paket zu sehen, das mit einer dicken Schleife zusammengebunden war. Faust erläuterte nach der Enthüllung des Banners die Vorgeschichte.

Es sei den Akteuren der Stadt wichtig gewesen, „nicht einfach irgendetwas von einer Agentur oktroyiert“ zu bekommen. Vielmehr hätten sich Vertreter der Vereine, von Handel, Gewerbe und Gastronomie, einige Ratsmitglieder sowie Stadtmanagerin Karin Wessel und die Leiterin der Touristinformation, Daniela Maier, zunächst gemeinsam eine Marschrichtung festgelegt. Diese Zielvorstellung sei dann optisch umgesetzt worden.

Markus Schell und Stefan Glöckner von der Agentur „shapefruit“ aus Ahrweiler standen beim Finishing zur Seite. „Die Arbeitsgruppe hat ungemein intensiv und konstruktiv gearbeitet und in Workshops Grundlagen für gemeinsames Handeln aufgezeigt“, berichtete Schell. Jetzt müsse der neue Markenkern auch umgesetzt werden.

„Bringen Sie sich ein, damit sich Linz neu erfindet“, forderte Faust das Publikum auf. Es gehe um eine moderne Wahrnehmung der historischen Stadt. Für ihr „neues“ Linz können die Bürger nun selbst werben: mit Einkaufsbeuteln und weiteren Merchandise-Artikeln mit dem Stadtlogo, die in der Stadthalle verteilt wurden.