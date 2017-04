LINZ. Bald ist es wieder soweit: Rhein in Flammen steht vor der Tür und in Linz wird die Großveranstaltung dieses Jahr unter dem Motto „Flower Power“ gefeiert. Am Samstag, 6. Mai, verwandelt sich das Linzer Promenadenufer ab 18 Uhr in eine kleine „Rock-Party-Meile“.

Von Sarah Bertram, 24.04.2017

Ob Beatles, Santana oder Simon & Garfunkel – bekannte Klassiker aus der „Flower Power“ -Zeit der 60er Jahre gibt es an diesem Abend in Linz zu hören. Wer möchte, ist dazu eingeladen, in bunten Kleidern und mit „Hippieutensilien“ zu kommen.

Bis der Schiffskonvoi mit insgesamt rund 50 Schiffen an Linz vorbeifährt, tritt die Band „NEK – Nit esu kniestich“ unter der Leitung von Ralph Müllenschläder und Miriam Brackelsberg mit Musik von U 2, Westernhagen und Tina Turner auf. Es gibt deftiges Essen und kühle Getränke. Der Eintritt ist frei.

Die „MS Rheingold“ wird an diesem Abend zudem als Ausflugsschiff eingesetzt, welches von Linz bis Bonn und wieder zurück inmitten des Konvois mitfährt. Sie hat 596 Sitzplätze und startet um 19 Uhr am Anleger in Linz. Die Karten für 82 Euro beinhalten die Tischreservierung, ein Dreigangmenü und musikalische Unterhaltung. Erhältlich sind sie unter kontakt@rheininflammen-linz.de oder telefonisch unter 02644/3637.

Weitere Informationen bei der Tourist-Information Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644/2526.