Weihnachtsmarkt in Linz am Rhein

Lädt wieder an allen Adventswochenenden zum Bummeln ein: der Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt von Linz.

28.11.2016 Linz. Die vier Adventswochenenden stehen auch in Linz am Rhein im Zeichen der Vorfreude auf das Fest. Die Werbegemeinschaft zeichnet verantwortlich für den Weihnachtsmarkt, der an allen Adventswochenenden geöffnet ist.

Adventsflair in Linz am Rhein: Am Wochenende öffnete der Weihnachtsmarkt in der Altstadt erstmals in diesem Jahr seine Pforten. In den Gassen zwischen Neutor und Rheintor sorgten Lichterglanz, Glühwein & Co. sowie weihnachtliche Musik für schönes Ambiente und Flair. Die Linzer Werbegemeinschaft ist Veranstalter des Marktes. An allen vier Adventswochenenden ist an den rustikalen Fachwerkständen Bummeln, Shoppen und Genießen angesagt.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt jeweils freitags von 13 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr, und zwar wieder an den Wochenenden 2. bis 5. Dezember, 9. bis 11. Dezember sowie zuletzt am Wochenende 16. bis 18. Dezember. (Claudia Sülzen)