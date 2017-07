Stadtentwicklung

Unkel/Bad Hönningen. Staatssekretär Günter Kern betont bei einem Besuch in Unkel, wie wichtig die Investition für die innerörtliche Entwicklung ist. Finanzielle Hilfe soll über das Städtebauprogramm folgen.

Freude herrscht derzeit in Unkel und Bad Hönningen: Mit dem Kauf der „Löwenburg“ in Unkel sowie des „Rüssel-Geländes“ in Bad Hönningen durch die Kommunen ist eine positive Entwicklung dieser städtebaulich wichtigen Areale in Sicht, so die Verbandsgemeindebürgermeister Karsten Fehr und Michael Mahlert. Seit März kooperieren die Verbandsgemeinden bei der Städtebauförderung, indem sie einen gemeinsamen Mitarbeiter für dieses Thema einsetzen.

Durch den Kauf der beiden Schlüsselobjekte zeigten die Kommunen, dass sie Ernst machen wollen, um die Areale einer adäquaten neuen Nutzung zuzuführen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Fehr und Mahlert betonen zudem die vorbehaltlose Unterstützung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz, des Landrats und der Stadträte. Zwar liege für die Projekte noch keine Förderzusage vor, aber immerhin die Bestätigung, dass der Erwerb vor Inkraftsetzen der Stadtentwicklungskonzepte förderunschädlich sei.

Staatssekretär Günter Kern bei einem Ortstermin in Unkel: „Die Kommunen haben durch die Ankäufe die Grundlage für eine weitere positive Entwicklung der Stadtkerne gelegt. Wir fördern dies finanziell in hohem Maße durch unser Städtebauprogramm und werden die Entwicklung von Landesseite weiterhin eng begleiten.“