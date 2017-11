Vor 26 Jahren getötet

Neustadt/Wied. 1991 wurde auf der A3 bei Neustadt/Wied eine Frauenleiche gefunden. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit nun erneut um Hinweise.

Der Fund einer Frauenleiche am 7. August 1991 auf der A3 bei Neustadt/Wied beschäftigt noch immer die Polizei. Weil umfangreiche Ermittlungen zur Identität der Frau bislang im Sande verliefen, wendet sich die Kripo Neuwied nun nochmals an die Öffentlichkeit, um Hinweise zu erlangen.

Am 7. August 1991 bemerkten Autofahrer gegen 22 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Köln bei Neustadt/Wied eine unbekannte Frauenleiche auf der mittleren Fahrspur. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass die Frau von mindestens einem Fahrzeug überfahren wurde und zum Zeitpunkt des Überfahrens noch lebte.

Foto: Polizei RLP Nachstellung der unbekannten Toten mit der damals getragenen Kleidung und Schmuck.

Die Frau war zwischen 20 und 30 Jahre alt, war 1,74 Meter groß und wog 65 Kilo. Sie hatte bis zu drei Zentimeter lange, glatte blonde Haare und blaue Augen. An Armen und Beinen hatte sie zahlreiche Narben. Oberhalb des linken Ohres hatte sie eine auffällige, kirschkerngroße Knochenwucherung. Sie trug ein ärmelloses, rot-weißes Kleid mit grünem Blumenmuster, eine beigefarbene Wollstrumpfhose, rote Badesandaletten mit grünen, blauen und gelben Farbtupfern. Sie trug einen silbernen Ohrring am linken Ohr, eine silberne Halskette mit einem kleinen Hollandschuh als Anhänger, am rechten Ringfinger einen silberfarbenen Ring und eine kupferfarbene Swatch-Armbanduhr.

Hinweise bitte an die Kripo Neuwied unter der Rufnummer 02631-8780.