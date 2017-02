Baumfällung auf dem Willy-Brandt-Platz

UNKEL. Der prägende Baum auf dem Unkeler Willy-Brandt-Platz ist von einem Pilz befallen, der Stamm ist zerfressen. Er wird gefällt, doch die Gemeinde will ein Ersatzbäumchen pflanzen.

Von Andrea Giesbrecht-Schmitz, 15.02.2017

Mit ihrer großen Krone, unter der eine Sitzgruppe zum Verweilen einlädt, prägt sie seit vielen Jahren den Willy-Brandt-Platz. Doch jetzt muss die Winterlinde gefällt werden. Wie die Unkeler Verbandsgemeindeverwaltung am Dienstag mitteilte, sind Standfestigkeit und Bruchsicherheit nicht mehr gewährleistet.

Bereits 2015 sei von einem Gutachter festgestellt worden, dass der etwa 50 Jahre alte Baum von einem Pilz befallen sei. Bei einer Routinekontrolle in der vergangenen Woche habe sich dies nicht nur bestätigt, sondern sich sogar herausgestellt, dass von dem Baum „eine unmittelbare Gefahr für Passanten“ ausgehe.

„Die Fäule am Stammfuß ist bereits soweit fortgeschritten, dass eine sofortige Fällung erforderlich ist“, so die Verbandsgemeindeverwaltung. Die Stadt Unkel werde an dieser Stelle einen neuen Baum pflanzen, kündigt sie an.