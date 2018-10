Zwei Unfälle in Höhe Windhagen

Zuvor war ein Lastwagen in Höhe des Parkplatzes Hambitz in einen Lastwagen aufgefahren.

Ein Kleinbus ist in der Nacht auf der Autobahn 3 in Höhe Windhagen ungebremst in zwei Streifenwagen der Polizei gefahren.

Windhagen/Bad Honnef. Nach der Kollision von zwei Lastwagen auf der A3 vor Bad Honnef sicherte die Polizei die Unfallstelle ab. Ein Kleinbus fuhr kurz darauf ungebremst in zwei Streifenwagen.

Von Alexander Hertel, 31.10.2018

Ein Kleinbus ist in der Nacht zu Mittwoch auf der Autobahn 3 in Höhe Windhagen ungebremst in einen Streifenwagen der Polizei gefahren, der eine Unfallstelle abgesichert hatte. Der Streifenwagen wurde schließlich auf einen weiteren Polizeiwagen geschoben. In dem Kleinbus saßen nach Angaben von Torsten Schuth, Polizeioberkommissar der Polizei Montabaur, sechs Personen, von denen fünf leicht und eine weitere schwer verletzt wurde.

In den Streifenwagen saßen zum Unfallzeitpunkt keine Beamten. "Die Kollegen hatten großes Glück", so Schuth. Deren Aussage zufolge wollten sie kurze Zeit später einsteigen.

Vorausgegangen war diesem Unfall die Kollision zweier Lastwagen. Gegen 2.50 Uhr war in Fahrtrichtung Köln ein Lastwagen in Höhe des Parkplatzes Hambitz auf einen zweiten Lastwagen aufgefahren. Die mittlere sowie die rechte Spur waren daraufhin blockiert. Die Polizei sicherte den Unfall mit Streifenwagen, Pylonen und Leuchtmitteln ab. 300 Meter vor der Unfallstelle platzierten die Beamten zudem einen großen VW-Bus mit einem Warner, der angezeigt hatte, dass zwei Spuren gesperrt sind und die Autofahrer nach links fahren sollen, so Schuth. Die in den Unfall verwickelten Polizeiwagen standen auf der Fahrbahn, um die Unfallstelle abzusichern.

Zu dem Unfall mit den Polizeiwagen wurde auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach alarmiert. Diese stellte an der Unfallstelle den Brandschutz sicher und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Der Rettungsdienst kümmerte sich bereits um die Verletzten.

Probleme gab es nach Angaben von Wehrleiter Arnold Schücke bei der Anfahrt. "Alle drei Spuren waren durch Lkw blockiert", so Schücke. Ein Durchkommen sei fast nicht möglich gewesen. Vorausfahrende Polizeiwagen hätte die Feuerwehr schließlich zur Unfallstelle geführt. Dies hätte die Anfahrt um sechs bis sieben Minuten verzögert, meint der Wehrleiter. Auch Rettungswagen aus dem Rhein-Sieg-Kreis waren im Einsatz.

Die Autobahn musste nach dem Folgeunfall komplett gesperrt werden. Erst am frühen Morgen wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Es kam zu langen Staus.